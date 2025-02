El gigante bueno

John Charles no podía ser otra cosa que minero. Ese era el futuro que esperaba a la mayoría de jóvenes nacidos en los años treinta en Swansea, al sur de Gales. Tierra negra por el carbón. Pero él tenía una ventaja: un cuerpo de gigante, poderoso, armonioso, una fuerza bendecida por la naturaleza. Por eso sus amigos le insistían en buscar una salida alternativa en la que pudiese sacar provecho de sus condiciones. El boxeo fue su primer refugio, pero Charles tenía miedo de hacerle daño a cualquier rival y por eso decidió que su sitio debía estar en el fútbol. Comenzó jugando en el Swansea como defensa hasta que Frank Buckley, un antiguo militar reconvertido en entrenador de fútbol, le preguntó si estaba dispuesto a probar suerte en el Leeds United. Tenía solo diecisiete años y aquello implicaba un cambio radical en su vida demasiado pronto. No tuvo miedo al reto y se marchó junto a Buckley que le colocó primero en el centro del campo hasta que decidió probarle en 1952 como delantero centro. Una decisión transcendente para John Charles y para el fútbol galés.

A partir de ese momento Charles se convirtió en la principal pesadilla de cualquier defensa de la segunda categoría del fútbol inglés. Cada vez más potente, cada día más fuerte y letal. Buckley trabajó su potencia de salto para convertirlo en un cabeceador formidable. Sus números como goleador se desbocaron y en cuatro temporadas consecutivas anotó una media de treinta goles. A la puerta del Leeds comenzaron a llamar los grandes clubes ingleses, pero el club se negaba a venderle y Charles estaba feliz en Yorkshire donde no tardó en fundar una familia. En 1956 el club consiguió al fin el ascenso a Primera y su presentación ante los mejores equipos ingleses fue atronadora: cuarenta y dos goles.

El Leeds insistía en no desprenderse de él, pero entonces sucedió algo que cambió el destino del club y el de su delantero centro. En septiembre, en el arranque de su segunda temporada en la máxima categoría, un fallo eléctrico en Ellan Road provocó un incendio que arrasó una tribuna causando cuantiosos daños. Parte de la grada, los vestuarios, las oficinas del club y buena parte del material médico y de entrenamiento se redujo a cenizas. Aunque estaba bien gestionado y pagaba de manera puntual, la reparación suponía un enorme desembolso para el que no estaban preparados. Y John Charles era un talón sin fondos. Coincidió en aquel momento que el joven Umberto Agnelli acababa de convertirse en presidente de la Juventus y buscó fichajes que pudiesen levantar a un club que atravesaba por un momento de escasos éxitos deportivos. Charles estaba en la agenda de los grandes de Europa y se sumó a la pelea por convencer al galés de un cambio de aires. En primavera de 1957 el Leeds se encontró con dificultades para pagar las facturas y por primera vez, a regañadientes y con una fuerte oposición interna, accedió a la posibilidad de negociar el traspaso de su delantero centro con la condición de no hacerlo con ningún otro club inglés. La posibilidad de verlo en Ellan Road con otra camiseta removía las entrañas de los dirigentes y desde el principio dejaron claro que solo sería vendido a un club del continente. Agnelli no podía perder esa batalla. Viajó personalmente a Londres para tratar el fichaje y acordó con el Leeds un traspaso por 65.000 libras. Además, Charles mantendría el sueldo de 18 libras semanales, pero tendría una compensación de 10.000 por el fichaje así como cuantiosas cantidades por cada gol o título. Además, coche y apartamento regalado por la Juventus.

Así fue como el gigante galés y su familia se instalaron en Turín. En la Juventus, su llegada coincidió con la del argentino Sívori que junto a Boniperti, leyenda “bianconera” que no dudó en retrasar su posición para hacer sitio al recién llegado, ayudó a formar un trío inmortal. Sívori y John Charles se convirtieron en compañeros de habitación pese a los problemas con el idioma, pero desde el comienzo generaron una complicidad intuitiva, entre gestos y sonrisas, que les hizo inseparables. Aquella camaradería se trasladó al terreno de juego donde la conexión fue inmediata. El equipo se transformó y John Charles mantuvo la misma eficacia demoledora que en Inglaterra. Para él las cosas seguían siendo iguales. El cambio de Liga, de fútbol, de país era un detalle menor porque su oficio era el mismo: triturar defensas. Ni la dureza con la que los rivales comenzaron a emplearse con él supuso el mínimo inconveniente. Charles respondía a la contundencia rival con una sonrisa y un apretón de manos. Nada le perturbaba. Ni una tarjeta amarilla vio en Italia. En ocasiones eran Sívori y Boniperti quienes salían en su defensa y se cobraban la correspondiente venganza por el trato que los rivales daban al galés. En esa primera temporada el efecto fue demoledor: sus veintiocho goles condujeron a la Juventus a la conquista del décimo título de Liga de su historia y fue elegido futbolista del año en la Serie A. “Il gigante buono” comenzaron a llamarlo admirados por ese carácter afable que mostrada dentro y fuera del campo. En la segunda temporada se les escapó la Liga, pero cazaron la Copa italiana que llevaban más de veinte años sin levantarla. Lo hicieron tras imponerse en la final al Inter en un partido en el que Charles abrió el marcador. Cuando llegó el momento de renovar su contrato y pese a que las ofertas que tenía John Charles eran mareantes, Agnelli advirtió de que no le dejarían salir de Turín: “Venderemos los Fiats que sea necesario” dijo a los periodistas.

Charles estuvo cinco años en la Juventus en los que consiguió ganar tres veces la Liga (como máximo goleador) y dos veces la Copa. Se le escapó la Copa de Europa en la que tuvo su gran oportunidad en la temporada 1961-62, su último año en Italia en el que jugó muy condicionado por las lesiones. Se cruzó con el Real Madrid en cuartos de final en una eliminatoria resuelta por victorias mínimas de cada uno, lo que obligó a resolver el duelo en un choque de desempate disputado en París y en el que el conjunto blanco fue mejor y apartó al galés de la posibilidad de ser el rey de Europa.

Cumplido ese tiempo, Charles dejó la Juventus para acabar su carrera en Cardiff, cerca de casa, aunque con un par de aventuras cortas por el medio en el Leeds y en la Roma. Después de retiró para demostrar que toda la buena fortuna que tenía en el fútbol le faltaba en la vida porque casi todas los proyectos empresariales que puso en marcha fracasaron estrepitosamente. Pero aceptaba esos golpes con el mismo buen espíritu con el que recibía las patadas de los defensas. A Charles siempre le admiró el cariño con el que fue tratado en Italia, donde fue una figura completamente venerada. Sucedió hasta el último día. Tenía más de setenta años cuando fue invitado en 2004 a un programa de la RAI en Milán para presentar un libro autobiográfico y allí, en los estudios, sufrió una embolia. La Juventus se encargó de todos los gastos en Italia y la familia Agnelli se desvivió por su cuidado. En Italia su estado fue empeorando, se le llegaron a amputar varios dedos, y cuando su estado se agravó y el desenlace fue inminente el club turinés le puso avión privado con su propio personal médico para que volviese a casa. Cuando falleció, a final de febrero de ese año, la ovación en el estadio de la Juventus tras el minuto de silencio es una de las más sobrecogedoras que se recuerdan. Una imagen del “gigante buono”, sonriendo, lucía en las pantallas gigantes del estadio. Fue el primero (y de los pocos) británicos que hicieron suyo el fútbol italiano. Sívori, su viejo amigo, el hombre con el que comenzó comunicándose con sonrisas lo dijo mejor que nadie: “Cuando estábamos en la Juve, las dos personas más importantes para la mayoría de los aficionados eran el Papa y el Gigante. Para el cuarenta por ciento que eran comunistas, eran Stalin y el Gigante”.

