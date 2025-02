Oportunidad perdida para el Celta Zorka en Donosti

65 IDK EUSKOTREN: Bulgak (9), Claessens (0), Buch (4), González (10), Massey (6) -cinco inicial- Cornelius (5), Prieto (10), Erauncetamurgil (0), Mbulito (0), Halvarsson (6) y Pendande (15). 59 CELTA FEMXA ZORKA: Haidara (12), Tadic (4), Samson_(16), Cooper (19), Sila (0) -cinco inicial- Alnatas (0), Pujol (2), Moya (0), Gutierrez (3), Vidal_(0) y Dornstauder (12). PARCIALES: 15-16, 23-16, 9-12 y 18-15.

Muchas veces se comenta lo complicado que es ganar un partido cuando el rival te hace muchos puntos. Una situación que te obliga a estar a un gran nivel en la faceta ofensiva. Pero esta máxima también se puede aplicar cuando, como es el caso del partido de ayer del Celta Femxa Zorka, no consigues llegar a los sesenta puntos. Así es muy complicado ganar un partido.

Lo curioso es que el equipo entrenado por Cristina Cantero no lo hizo mal en lo que a juego ofensivo se refiere. Otra cosa fue el acierto. Se fallaron numerosas canastas bajo el aro, sin oposición, y cuando lo más difícil era no meterla. Lo peor de ayer no fue perder el partido, sino no ser capaz de mantener el basketaverage. Si al final de temporada, IDK y Celta llegan empatados, las donostiarras tendrán la ventaja de tener mejor basketaverage general, ya que el particular está igualado.

Fue un partido en donde el Celta Femxa Zorka no estuvo cómodo, y eso que arrancaron el partido con un 0-5 de salida ante un IDK que perdía con relativa facilidad el balón. Pero el sueño duró poco. Defensivamente el equipo vigués no conseguía la intensidad de otros partidos, lo que permitía que el cuadro vasco se metiera en el partido, aunque sin ser capaz de darle la vuelta al marcador y ponerse por delante.

Las viguesas se instalaron en una zona a ver si eran capaces de frenar al IDK, pero seguían sin estar cómodas. Del ataque poco que contar, y tras los tres primeros minutos del segundo cuarto, Cristina Cantero se vio obligada a solicitar un tiempo muerto para ver si su equipo «despertaba» y se centraba más en el partido.

Pero lejos de eso, el IDK ampliaba su ventaja en el marcador, en los peores minutos del equipo vigués sobre el parquet. Y aún así, el cuadro vasco no era capaz de superar los cinco puntos de ventaja. Era un partido en donde las sensaciones era de que en el momento en el que el equipo vigués se centrara un poco, podía irse en el marcador.

Pero tras los primeros veinte minutos de juego, fue el equipo vasco el que se marchó al descanso con seis puntos de ventaja en el marcador, 38-32. Era la diferencia mágica, ya que en el partido de la primera vuelta disputado en el pabellón de Navia, las viguesas habían logrado la victoria por seis puntos.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo céltico dio un paso al frente en el trabajo defensivo. De no hacerlo en ataque, por lo menos esa mejoría defensiva le permitía seguir en el partido con opciones. Cierto es que Cantero tuvo que hacer muchas probaturas con el «curioso» criterio arbitral. Una situación que en cierto modo desquició al equipo vigués, que fallaba claras ocasiones bajo el aro del equipo vasco que, en otras ocasiones no se fallaban.

Aún así, y a pesar de todos los problemas en ataque, el Celta Femxa Zorka arrancaba los últimos diez minutos de juego con una desventaja de 47-44. Era la típica sensación de que a poquito que mejorara el equipo en ataque, podía caer la victoria.

Pero pasaban los minutos y las cosas no cambiaban. Un triple del IDK a cinco minutos para la conclusión dejaba el marcador en un peligroso 57-50. Cantero solicitó rápidamente un tiempo muerto, pero el partido entró en una fase en la que las vascas fueron capaces de administrar mejor el partido para llevarse la victoria.

Con la victoria en el bolsillo, el IDK dispuso del último balón para superar los seis puntos de desventaja. El Celta Femxa Zorka defendió bien y recuperó el balón. La desgracia volvió a cebarse con el equipo vigués que, en la salida del balón lo pierde, permitiendo que el IDK anotara la canasta que, por lo menos, le permitía igualar el basketaverage. En el caso de necesitarlo al final de temporada, había que echar mano del general, y ahí el Celta Femxa Zorka lo tiene crudo.

El sábado llega al Pabellón de Navia La Seu, otro rival directo que la ida ganó de doce. Navia debe ser una caldera.