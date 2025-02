El Guardés, inmune a cualquier maldición

25 KH-7 BM Granollers (10+15): Nerea Güell, Ona Vila (3), Martina López, Carla González, Alba Tort, Ester Somaza (10), Belen Rodríguez (1), Goundo Gassama (p.), Lucía Pérez, Ariana Portillo (2), Kadidiatou Diallo (1), Cristina Polonio (3), Claudia Juan, Marta Mera (p.), Júlia Nuez y Martina Capdevila. 31 Mecalia Atlético Guardés (16+15): África Sempere (1), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (3), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (3), Pali Fernández (4), Míriam Sempere (p.) (1), Cristina Cifuentes (2), Carme Castro, Elena Amores (6), María Sancha (2), Itziar Martínez (4) y Estela Carrera (p.). Marcador cada cinco minutos: 0-2, 3-5, 4-8, 6-10, 8-14, 10-16, 11-17, 16-19, 18-23, 21-26, 23-28, 25-31. Árbitros: Tania Rodríguez y Lorena García. Amonestaron con tarjeta amarilla a la visitante Itziar Martínez y excluyeron con dos minutos a las locales Cristina Polonio y Claudia Juan y a las visitantes Elena Amores y María Palomo (2). Incidencias: Partido de décimo octava jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2024/2025, disputado en el Palau d’Esports de Granollers.

El Mecalia Guardés no obedece a otra lógica que la de sumar victorias y continuar esta racha impresionante que le ha llevado a sumar de forma consecutiva once triunfos con el de ayer. Una barbaridad que mantiene a las de Ana Seabra con cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores en el liderato. Atraviesan un tramo de la temporada en la que no importa el rival ni la tradición. Ayer superaron al Granollers en una pista tradicionalente esquiva, donde no han sido capaces de ganar en los últimos siete años. Pero el equipo gallego corre inmune a cualquier maldición. Su partido fue un ejercicio de seriedad sobre todo en una primera parte pletórica que les permitió llegar al descanso con una ventaja de seis goles (10-16) que luego supieron administrar de forma eficaz para apuntarse un nuevo triunfo y acercarse un poco más al objetivo de ganar la Liga regular y tener la ventaja de campo (jugar los segundos partidos en casa) en las eliminatorias por el título. La victoria de ayer cobra una especial importancia porque se produce contra el cuarto clasificado de la categoría.

Marcó territorio pronto el Mecalia Guardés que desde el comienzo estableció una diferencia en el marcador para ir rebajando las intenciones de las vallesanas que tardaron seis minutos en anotar el primer gol, lo que daba ua idea del nivel defensivo en el que querían moverse las guardesas (3-5, min. 10). El Guardés mantuvo el ritmo. Las de A Sangriña habían llegado al Palau decididas a romper su maldición con la pista catalana. Y precisamente lo demostró desplegando su mejor juego, con un ataque coral que dejó goles desde todas las posiciones y que solo frenaba una magnífica Marta Mera, que se encargó de que el daño no fuese tan grande.

El partido mantuvo su dinámica, y para cuando faltaban diez minutos para el descanso, la ventaja guardesa se situaba en cinco goles de diferencia, gracias a uno de los numerosos aciertos de Elena Amores.

El tercio final antes del descanso demostró los mismos esquemas: un Guardés muy afinado que conseguía dominar el juego y desplegar acciones casi como quería. Si bien el KH-7 Granollers lograba igualar su intensidad y seguir creciendo en el marcador gracias a jugadoras como Ester Somaza, no era suficiente para reducir la distancia (10-16, min. 30).

Pero las anfitrionas volvieron del descanso con las pilas cargadas. Aunque el primer acierto después del silbido que marcaba la reanudación llegó de la mano de Ceci Cacheda, tardó tres minutos en hacerlo, primera señal de que la dinámica estaba a punto de cambiar. El Granollers desplegó a partir de entonces un juego más atento, pendiente de cada movimiento visitante y entrando en el partido con suficiente rapidez por fin. Un nuevo parcial de 5-2 era prueba de ello, y dejaba al conjunto catalán ahora solamente tres goles (16-19, min. 40).

Empezaban a pesar ahora en las filas guardesas las pérdidas de balón. Queriendo igualar el ritmo local, las de Ana Seabra corrían bastantes riesgos en el juego ofensivo, pero volvieron a tiempo de reestablecer las cosas e imponer su ritmo para llevarse una victoria que las mantiene destacadas al frente de la clasificación. Ni las maldiciones pueden con ellas.