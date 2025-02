Javi Rodríguez y Andrea Albiol, mejores jugadores de la pasada temporada

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, entregó como es tradicional los Premios VIDE de fútbol y fútbol sala por la temporada 23/24, en esta oportunidad con el Museo Marco.

Por vez primera un defensa, el central Javier Rodríguez (Poio, 2003), se proclamó como mejor futbolista de la pasada campaña, mientras que la delantera Andrea Albiol (Benicarló, 2002) se llevó el MVP en la categoría femenina. El céltico fue titular en 33 de los 34 partidos del Celta Fortuna en 1ª RFEF, tanto con Claudio Giráldez primero como con Fredi Álvarez después, mientras que Albiol fue el estilete de un Sárdoma CF que peleó por el podio hasta la jornada final en 3ª RFEF. Rodríguez no pudo acudir al ser la jornada previa a un partido de Liga (Celta-Osasuna), pero dejó un mensaje grabado: “Lamento no estar porque mañana (por hoy) tenemos un partido muy importante, pero me hace mucha ilusión este premio que también han ganado jugadores como Miguel Rodríguez, Brais Méndez, Borja Oubiña y otros jugadores de la cantera”.

Los elegidos mejores jugadores de fútbol y fútbol sala con el alcalde y el concejal de deportes. / Pablo Hernández Gamarra

Con ambos ganadores en fútbol, el fútbol sala repitió victoria del capitán del IES Coruxo, Alexis Rodríguez, mientras que Claudia Martínez, “Clau”, se imponía en el apartado femenino por su influencia en el juego después de que en 2021 fue declarada la mejor por la 19/20 y en 2022 por la 20/21. Alexis no se perdió un partido en el equipo que dirige Lucas Fernández y aportó una docena de goles para la permanencia.

Acompañado por el edil de Deportes, Manel Fernández, y representantes del panel de empresas que apoyan al deporte formativo vigués desde VIDE (Grupo Recalvi, CdeC, Naviera Mar de Ons, Altia, Hyupersa Vigo, Gadis y Avanza Vitrasa), el regidor felicitó a los premiados en un acto que comenzó reconociendo a los equipos que ascendieron el pasado año a las principales categorías aficionadas: CD Valladares (a 3ª RFEF), Matamá (Preferente), Balaídos CF (a 2ª Galicia) y Casablanca (a 2ª Galicia femenina), además de recordar dos fechas históricas: el 75 aniversario del CD Areosa (1969-2024) y las seis décadas del CD Teis (1964-2024).

Clemente López, por su gigantesca carrera en el fútbol base, primero con el Colegio Hogar y después con el San Miguel CF al que sigue representando, y el Pecheches FS, comprometido con el fútbol sala de base desde 2012 y activo colaborador en la Vigo Cup, fueron también premiados.

Entrenadores

En el apartado de técnicos, los mejores, sin discusión, fueron Roberto Carlos García, “Pitu” y “Quin” Valbuena. Aquel llevó al Bembrive a los cruces de ascenso a la máxima categoría femenina del fútbol sala; éste, a la selección gallega femenina Sub-17, que guio a la final del campeonato nacional de selecciones territoriales, en Las Rozas, donde mordió plata. David Iglesias, forjado en la cantera del Sárdoma y que de jugador pasó a árbitro, alcanzando la 3ª División y siendo asistente en 2ª B -ahora delegado de campo del Celta-, y Andrés García, que ha arbitrado desde los 15 años y que de 2019 a 2024 fue responsable del colectivo arbitral de fútbol sala, fueron premiados como mejores árbitros.

Y como en la fiesta del fútbol el rey siempre es el gol, los Premios VIDE reconocieron a quienes fueron los “pichichis” de sus categorías. Miguel Freiría (Valladares), pichichi del grupo 2 de Preferente (23 goles); Rafael Martín Casal (Matamá), del grupo 5 de Primera Galicia (19 dianas); Pedro Rodríguez (Balaídos CF), del grupo 1 de Vigo en 3ª Galicia (41 tantos). En las competiciones femeninas, Andrea Albiol (Sárdoma CF) lideró la tabla de goleadoras del grupo 1 de 3ª RFEF (26 goles) y “Luchi” Fernández (Sárdoma CF), la de 1ª Galicia (38). En fútbol sala, Clau fue un martillo pilón con el Bembrive FS: 51 goles, la máxima artillera en todo el país de los tres grupos de Segunda División.

El Real Club Celta fue galardonado con una mención especial por la trascendental decisión de dar cabida al fútbol femenino. La consejera responsable del fútbol femenino celeste, Xisela Aranda, y Carlos Cao, director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales, recogieron el galardón.

En presencia de una representación de numerosos clubes de la ciudad, el alcalde ratificó que el gobierno municipal ha previsto la reforma, desdre este año, de los vestuarios de los campos de fútbol de la ciudad. Aclaró, además, que habrá vestuarios masculinos y femeninos y que no solo se reformarán los de los campos municipales, sino que la intención es ir más allá y mejorar también los de campos de propiedad privada, porque en realidad son utilizados por todo el tejido deportivo vigués.