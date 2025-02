Alice Finot cambia de timonel

El hermoso viaje que Manu Ageitos y Alice Finot han hecho de la mano durante los últimos diez años ha llegado a su final. Triste, como lo son siempre las despedidas. La atleta francesa de 34 años ha tomado la decisión de cambiar de entrenador para ponerse a las órdenes de su compatriota, Philippe Dupont, el que fuera responsable del medio fondo francés y que ahora conduce la carrera de alguna de las grandes estrellas del atletismo galo. Finot deja así al vigués Ageitos, con quien empezó a trabajar en 2014 después de su traslado a Vigo por motivos laborales. Aquello que comenzó como una colaboración para preparar carreras populares de modo organizado desembocó en una sucesión de éxitos impensables: el título de campeona de Europa en Roma, el impresionante récord continental y el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París, con el estadio enloquecido ante la posibilidad de verla en el podio. Todo sucedió en los 3.000 metros obstáculos, la prueba que Ageitos imaginó perfecta para las piernas de la francesa y a la que se dedicó en cuerpo y alma a partir del año 2021. Ahí llegó la sucesión de éxitos.

Hace pocos meses, en París, con el estadio aún temblando por su impresionante carrera en la final olímpica, Finot hizo reverencias a un sector de la grada en el que se encontraban su pareja (a quien pidió matrimonio esa misma noche), al grupo de amigos llegados desde Francia, Ponteareas (donde vive) y Melgaço (donde entrena la mayoría del tiempo) y a Manu Ageitos, el joven entrenador del Celta que la ha acompañado en este tiempo y que devolvía los gestos desde las primeras filas del graderío. Aquel estruendo en el estadio olímpico era un reconocimiento para Alice, pero también para él, para su clarividencia por haber intuido ese potencial en una prueba tan especial como el 3.000 obstáculos.

Finot y Manu Ageitos. / FDV

El técnico, emocionado por todo lo vivido, reconocía entonces lo excitante del momento y la necesidad de descansar antes de afrontar nuevos retos. «Es el momento de relajarse y dentro de un mes volver con fuerza pensando en el Mundial de Tokio», decía el vigués. No imaginaba que la de París había sido la última gran noche juntos y que sus caminos, que parecían inseparables, acabarían por tomar trayectorias diferentes.

Hace pocos días, tras una larga meditación, Alice Finot tomó la decisión de cambiar de tutor. Una elección dura, dolorosa. La atleta aseguraba a L’Equipe que «necesitaba un cambio que me sacase de mi zona de confort». En las páginas del diario francés Finot explicaba que desde su punto de vista necesitaba un cambio que la llevase a plantear las carreras de un modo diferente. De la mano de Ageitos, cuando se cruzaba con las grandes del mundo, solía salir con precaución para apretar en el tramo final. Finot cree que debe estar con ellas desde el principio y que eso obliga a cambiar ciertas cosas. La francesa desliza que con Manu Ageitos había cierta discrepancia sobre este cambio de estrategia y que por ese motivo ha buscado un cambio.

Finot, que tiene como gran objetivo el Mundial de Tokio que se disputa el próximo mes de septiembre al que acudirá con el objetivo de saltar al podio, introducirá importantes cambios en su entrenamiento que pasan por el aumento en el kilometraje semanal (estaba en unos 115 y su idea es subir a los 130) y la optimización de las cargas de trabajo con la intención de moverse más tiempo en el umbral del lactato. Ella está convencida de que no hay otra alternativa si quiere estar cerca de las atletas africanas, dominadoras implacables de esta distancia: «Si queremos luchar tenemos que probar cosas y estar desde el principio cerca de las primeras. Y como no puedo ser una kamikaze tengo que armarme en los entrenamientos para poder hacerlo».

De todos modos, Alice Finot no cambiará su centro de trabajo y su presencia seguirá siendo familiar. Sus sesiones de trabajo seguirán repartidas entre Vigo, Tui y Melgaço. Su equipo de fisios y recuperadores será siendo gallego. Ayer confesaba a este periódico que lo normal es que se la viese menos por Balaídos por el hecho de no seguir con Manu Ageitos y que donde más feliz se encuentra es en la pista portuguesa porque allí no encuentra restricciones de ninguna clase para el uso de calles o de material. Al mismo tiempo, alternará el trabajo en Galicia y Portugal con periodos de concentración más o menos largos en otros países como Sudáfrica, algo que ya venía haciendo desde años atrás. Lo que tampoco cambiará para Finot es que mantendrá su licencia gallega y seguirá corriendo con la camiseta del Celta. Pero la de Ageitos ya no será esa voz que la guíe, que la frene o que la empuje.