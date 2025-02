El Madrid mantiene su crítica a los árbitros tras reunirse con el CTA

Al Real Madrid no le gusta que como institución pongan en su boca ideas o palabras que no se corresponden con la realidad que le rodea. No tiende a sumarse a enunciados colectivos. Tampoco es una institución que cambie de criterio de un día para otro. Por eso, fuentes del club blanco reconocen que la reunión que mantuvieron ayer con Medina Cantalejo y Clos Gómez, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y responsable del VAR fue «tensa, pero positiva». Ponen primero el adjetivo que define la situación global que rodea su relación con un colectivo para el que ven obligada una reforma, aunque admiten el carácter productivo del encuentro.

Durante la más de hora y media que duró el encuentro en Las Rozas, José Ángel Sánchez y José Luis del Valle, director general y secretario de la junta que firmó el duro comunicado contra los colegiados, escucharon los audios de cómo se produjo la decisión que marcó el Espanyol-Real Madrid (1-0) del pasado 1 de febrero. A la hora de juego de este encuentro de la jornada 22, el local Carlos Romero realizó una dura entrada sobre Mbappé que solo fue sancionada con amarilla. La acción fue revisada por el VAR, pero el jugador del Espanyol se libró de la expulsión. En el minuto 85 se convirtió en el autor del gol de la derrota blanca, el primero de los tres últimos tropiezos que encadena en Liga.

«El Real Madrid mantiene su postura sobre las decisiones del colectivo arbitral en su contra y el CTA sigue en sus trece», manifiestan desde la entidad que preside Florentino Pérez. En su lista de agravios están también el penalti de Tchouaméni sobre Lino en el derbi (Real Madrid-Atlético, 1-1) y la debatida expulsión de Bellingham en el Sadar (Osasuna-Real Madrid, 1-1) por menospreciar al colegiado Munuera Montero mediante la expresión «fuck off» que en el acta quedó recogida como «fuck you». También está en la relación de reclamaciones el penalti cometido por Camavinga sobre Budimir que el croata se encargó de transformar.

Los de Ancelotti consideran que las dos penas máximas decretadas en su contra en los últimos partidos forman parte de lo que se ha dado en llamar como fútbol residual; acciones que se producen después de las acciones propias del juego como un pase o un disparo y que, por tanto, no tienen incidencia directa sobre el mismo. El Real Madrid ha perdido siete puntos en los últimos tres partidos.

Medina Cantalejo, presidente del CTA, compareció ante los medios después de los 90 minutos de encuentro con los representantes del Real Madrid. Utilizó la palabra «cordial» para referirse al intercambio de pareceres con un club que se negó a estar en el acto celebrado recientemente entre los clubes y los colegiados con motivo de la nueva etapa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con Rafael Louzán al frente.

La idea del Madrid, pese a la cordialidad del encuentro con el CTA, sigue siendo la misma: «Mantenemos abierta la puerta a proponer cambios en el sistema ». Esto se refiere al órgano y a la elección de los colegiados. En la Premier o la Bundesliga, los árbitros forman parte de un órgano independiente mixto compuesto por las federaciones y las competiciones. Aunque desde la entidad que preside Javier Tebas estarían dispuestos a explorar esta vía, el problema de crear una institución diferente radica en la Ley del Deporte, que adscribe la actividad arbitral al control federativo.