Más madera para la polémica

Largo se le hizo al Barça el camino para recuperar el liderato, y no por los dos meses que se ha pasado con tortícolis, mirando hacia arriba, sino por la ansiedad de 90 minutos que le generó el Rayo. Se sentía obligado el Barça a ofrecer una actuación de autoridad, de solvencia, recuperada la fiabilidad extraviada a golpe de goleadas y la cuajó apuradamente, como lo indica el marcador: 1-0 y de penalti.

Sin la fanfarria de los goles, la hinchada se entregó a los suyos en la agonía final por conservar los tres puntos, con el Rayo dándose prisa por jugar, cosa extraña, aunque sintomática de lo cerca que veía poder apagar la euforia barcelonista por adelantar al Madrid en la tabla, igualados a puntos, por el espectacular balance ofensivo que brilló por su ausencia.

A pesar de haber sido orillado a un lunes, no era una birria de partido; lo revalorizaba el Rayo más que el Barça por su estupenda trayectoria, invencible en los últimos tres meses, en la mejor racha de su historia. Y el Rayo arrancó el desasosiego de los azulgranas, a quienes les costó tragar la densa sopa que le ofreció su adversario y que por poco le causa un corte de digestión con los sustos que le dio.

No estuvo el partido exento de polémica, en una época en que la cuestión arbitral centra el escenario. Se anuló por fuera de juego posicional un gol al Rayo, que había protestado un penalti no señalado (de Fort a Mumin) y el VAR aconsejó la revisión por una acción de Pathé Ciss a Iñigo en dos jugadas que montan un magnífico vídeo en la televisión del Real Madrid. Melero López señaló el penalti. La jugada, con un agarrón pero fuera del área de influencia, parecía de esas que en principio no se estaban pitando, como de hecho sucedió en el Atlético-Celta, con un agarrón de Simeone a Marcos Alonso.