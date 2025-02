Javier Tebas: "Soy madridista, pero ahora estoy un poco hibernado"

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga), Javier Tebas, ha analizado la actualidad futbolística en una nueva entrega de Los Desayunos de La Crónica de Badajoz que ha tenido lugar en la mañana de este martes en el Edificio Ibercaja de la capital pacense.

El evento, que ha contado con la presencia de importantes autoridades del mundo de la política y del deporte, ha servido para que el máximo mandatario del fútbol profesional patrio analice y muestre su opinión sobre temas de actualidad como la guerra entre Real Madrid y el colectivo arbitral, la piratería, la Superliga, la situación económica del FC Barcelona e incluso sobre el Badajoz y su etapa como presidente blanquinegro.

En torno a las 10.30, el director de La Crónica de Badajoz, Antonio Cid, era el encargado de presentar el acto, dando la bienvenida a los asistentes y al propio Javier Tebas. "Solemos traer a personas relacionadas con el ámbito económico. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy vinculada al mundo del fútbol, pero verán que durante la charla se habla mucho de economía", expresó.

Tras las intervenciones del director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, llegó el turno de la entrevista a Javier Tebas.

El presidente de La Liga comenzó analizando el estado del producto que compone el fútbol español. Tebas habló de "industria" como concepto para "generar riquezas en el sector" que suponen "el 44% del PIB y una aportación de impuestos de unos ocho mil millones de euros".

"Somos un sector que requiere de medidas de todo tipo que nos permitan ser competitivos. En otros lugares hay una fiscalidad más beneficiosa que la nuestra. En Italia por ejemplo, durante los últimos años ha sido más atractiva para los jugadores por ciertos beneficios a nivel fiscal", expresaba el presidente.

En lo que a la competitividad de La Liga con otras competiciones respecta, Tebas distinguía entre deporte y economía. "A nivel económico estamos muy parejos con la Bundesliga, pero en resultados deportivos en los últimos diez años hemos conseguido el 60% de los títulos europeos. También pudimos ver como en la Eurocopa que la Selección logra el pasado verano, 22 de los 25 jugadores de la lista jugaban en el fútbol español".

Según Tebas, España, un país de 45 millones de habitantes, compite directamente con Alemania e Inglaterra, que además de tener mayor población también tiene una renta per cápita más alta. "En Inglaterra hay 26 millones de abonados a la televisión y en España solo 9. Eso nos obliga a externalizarnos para salir a buscar clientes", aseguraba.

La salida al mercado internacional de La Liga ha conllevado un incremento en los espectadores. Según datos aportados por el propio Javier Tebas, en los últimos diez años los espectadores en los campos han crecido un 30%, lo que supone una ocupación del 85% de media. Para llegar a las cifras mencionadas, el máximo mandatario del fútbol profesional español enumera tres circunstancias claves a su criterio, la diversidad en los horarios, la renovación de los estadios para mejorar su conectividad y el trabajo conjunto con los clubes para mejorar la experiencia del espectador.

Control económico

Una de las señas de identidad del mandato de Tebas ha sido el control financiero sobre los diferentes clubes que componen el fútbol profesional español. "Es cierto que el control económico puede llegar a hacernos menos competitivos con otros clubes europeos, pero priorizamos la sostenibilidad. En España y en Alemania valoramos más la sostenibilidad al ‘derroche’", explicaba.

La aparición de los clubes estado fue otro de los puntos sobre los que reflexionó el presidente de La Liga. Tebas afirmó que la irrupción de los clubes estado "es un problema porque ha generado inflación" y que es "prácticamente imposible" competir con equipos "cuya estructura pertenece a fondos soberanos que se financia a través de ayudas públicas". "Si tu negocio se basa en abrir el grifo del petróleo y fichar jugadores es mucho más complicado para el resto", sentenció.

Otro de las guerras abiertas que tiene actualmente La Liga es la creación de la Superliga, un modelo que Tebas calificó como "oligárquico". El presidente de La Liga reconoció que la gestión por parte de los clubes del domingo a domingo "es complicada" pero que es importante "saber ver qué puede ocurrir en cuatro o cinco años con las decisiones que se toman ahora".

"La Superliga es un modelo poco serio. En cuestión de tres años han presentado tres formatos deportivos diferentes. Han pasado de un modelo completamente cerrado a uno elitista. Imagino que ya tendrán pensado un cuarto y para mí eso no es serio. Tampoco es serio que no presenten un modelo de gobernanza. No lo hacen porque Florentino quiere mandar él, eso está claro", expresó el presidente.

Tras mencionar al presidente del Real Madrid, Tebas, que reconoció ser "madridista hibernado", afirmó que los blancos "no quieren que La Liga funcione porque eso les reafirma en su postura sobre la Superliga" y que esa es una de las causas "que incentiva su cruzada contra los árbitros".

"Tuvimos una reunión muy dura con el CTA a la que asistieron todos los clubes menos el Real Madrid y en ella se expusieron una serie de cosas que hay que cambiar o mejorar. El VAR vino para arreglar algunas cosas pero no lo está haciendo. Todos somos conscientes de que el sistema arbitral es mejorable. Lo que proponemos desde La Liga es que los árbitros sean independientes y no dependen de un organismo, como ocurre en Inglaterra", aseveró Tebas.

Otra de las cruzadas que mantienen Javier Tebas y La Liga es contra la piratería. El presidente reconoció que "hace muchísimo daño al fútbol". Según datos expresados por el propio presidente, más del 30% de los consumidores de fútbol no paga o paga menos, lo que genera que el producto se devalúe en ciertos países. Tebas también crítico a las grandes compañías por "proteger al pirata".

FC Barcelona y Caso Olmo

Tras las últimas informaciones publicadas por diversos medios, en las que se explica que La Liga denuncia vínculos sospechosos en la venta de los palcos VIP del Barça, Tebas explicó que, después de que el CSD concediera la cautelar para la inscripción de Dani Olmo, La Liga presentó unas alegaciones en las que se realizó una descripción sobre la venta de los palcos VIP que provocó que se exigiera una garantía de solvencia a la compañía que adquiría los derechos del Barça. "Era una empresa con 3.000 euros de capital social, creada en mayo del año 2024, con un solo contrato de patrocinio con el Barça y que había tenido relación con Dani Alves del 2020 al 2022. Describimos los hechos y pedimos una mayor solvencia", explicó.

Tebas también reconoció que, en base a los hechos mencionados anteriormente, se le exigió al Barça el 40% de los 70 millones de la operación y que el Barcelona cumplió. "Lo mandaron el 3 de enero pero lo mandaron. Nosotros pusimos esos requisitos en base a los hechos de los que éramos conocedores".

Como cierre a su intervención, Tebas también habló sobre el Badajoz y su situación actual. El máximo mandatario del fútbol profesional español fue el presidente de la entidad pacense desde el año 2000 hasta el 2022 tras el mandato de Tinelli.

"Me tuve que quedar con el club después de Tinelli. Cuando yo me fui el Badajoz no debía ni un solo euro a la Seguridad Social, algo que en aquel entonces no era muy habitual. Cuando un es de fuera la gestión siempre es más compleja. Veo una ciudad y una región que siente pasión máxima por el fútbol y que tiene un sentido de pertenencia importante. El futuro del Badajoz pasa por tener suerte con los propietarios, que por desgracia es algo que no están teniendo", concluyó Tebas.