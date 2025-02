Fede Valverde ejerce de capitán antes del City: "Estoy disfrutando de lateral, si en el futuro no tengo sitio en el medio me quedo aquí"

Aunque todavía es el cuarto en el escalafón, Fede Valverde ya ejerce como primer capitán del Real Madrid en muchas fases de la temporada. En el campo, donde casi literalmente lo juega todo, y fuera, donde es uno de los portavoces del sentir de la plantilla blanca. Antes del duelo de vuelta del playoff de la Champions ante el Manchester City de Pep Guardiola fue el encargado de atender a los medios de comunicación, algo que también se ha vuelto habitual al ser ya la cuarta vez que lo hace en lo que va de campaña. Aunque quizás esta sea, por el escenario y el rival, la más trascendente de todas de las que van hasta ahora.

"Será un partido importantísimo de ganar, necesitamos estar concentrados y jugar duro. Uno siempre intenta dar el máximo en lo individual, pero lo importante es el grupo, que estemos fuertes y que todos trabajemos en ataque y en defensa. Intentaremos que sea una noche recordada por todo los madridistas y nos acerque un poco más al título", incidió Valverde, que en Pamplona llevó el brazalete, algo que ya se está volviendo habitual y que habla a las claras de su rol en el vestuario.

"Siento mucho honor de poder tener la cinta que tantas leyendas han tenido en sus brazos. Para mí también es lindo ser esa figura para tanta gente, siendo capitán te miran diferente y eso es también una muestra de respeto hacia el equipo. Eso me hace crecer como capitán y como persona y ser un referente de este grupo", aseguró Valverde, que ejerce como líder fuera y dentro del campo, donde acumula ya 3.297 minutos repartidos en 39 partidos, siendo de lejos el jugador más utilizado por un Ancelotti que en las últimas fechas le está poniendo como el lateral derecho.

"Disfrutando y aprendiendo de lateral"

"En esta posición o en otras, aporta siempre mucho. Su partido contra el City me gustó mucho en ese sentido. A él le gusta jugar en esta posición y a mí también me gusta", comentaba el italiano en vísperas del encuentro ante Osasuna, donde repitió en esa posición y brilló, asistiendo a Mbappé en el gol blanco. Y donde parece que volverá a usarle en la vuelta ante el City, a pesar de que Lucas Vázquez ha regresado a la dinámica del grupo tras dejar atrás su lesión.

"Me veo bien, contento de estar haciendo las cosas bien en esa posición", recogió el guante el uruguayo, que en ningún momento renegó de su nueva parcela en el terreno de juego. "Estoy jugando ahí por las lesiones de Carvajal y Lucas, me ha tocado responder ahí y creo que lo he hecho bien. Estoy disfrutando y a la vez aprendiendo, dispuesto para el equipo y para el entrenador, para lo que él quiera. Si en el futuro no tengo oportunidades de jugar en el medio, me puedo quedar a jugar ahí en el lateral", se manifestó al respecto, asegurando en todo momento su única preocupación es "dar el máximo en la posición en la que me toque jugar".

Defensa de Bellingham

"Tengo jugadores que para mí son una gran imagen, Carvajal y Lucas, que son referentes de este club, leyendas del Real Madrid. Intento admirarlos y aprender de ellos como jugadores y como capitanes", abundó Valverde, que se mostró conciliador con los árbitros tras el últimos mes de polémicas. "Todos somos humanos y podemos equivocarnos. A los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien tampoco se les halaga. Yo lo único que puedo hacer es estar a disposición del equipo y hacer que, como capitán, el equipo piense en nosotros, en trabajar para dar lo mejor a este club y que el equipo gane títulos a final de año", dijo el uruguayo, que excusó a Bellingham tras su expulsión en Pamplona.

"Yo jamás le diría a un jugador que no protestara. Los jugadores vivimos el partido a mil, con la sangre caliente. Hay jugadores que lo viven de una forma, otros diferentes... Yo lo que quiero es que los jugadores se dejen el alma dentro del campo. Jude es un jugador que siempre quiere ganar, siempre quiere pelear. Esta vez le toco a él, como les puede pasar a otros. Me gusta su garra. Tenemos que seguir unidos como equipo", afirmó un Valverde que evitó hablar de favoritismos. "Me veo muy feliz del gran partido que hicimos en la ida, como mucha fe, muchas ganas y muy motivados. Veo cómo están entrenando mis compañeros estos días y eso da una tranquilidad muy grande. Me genera mucha confianza para poder clasificar", recalcó, antes de analizar al City.

"Son diferentes equipos, es verdad. Hace unos años tenía un mayor control de juego, una mayor presión. Nosotros también cambiamos la actitud, la forma de jugar. Hicimos un gran partido en Inglaterra y eso nos permite estar un poco más tranquilos acá. También tenemos que mirar para nuestro lado y estar muy orgullosos de haber mejorado en muchas facetas", concluyó el uruguayo, más capitán que nunca antes del gran partido de los nuevos playoffs de la Champions, "la competición más linda de todas".