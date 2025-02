Un punto que sabe a poco en O Vao

1 CORUXO: Alberto; Johan, Borja, Guido, Naveira (Andriu, minuto 85); Nacho_Fariña, Willy; Añón (Brais Penela, minuto 72), Hugo Rodri (Ínsua, minuto 78), Álex Pérez y Fer (Samu Araújo, minuto 78). 1 LAREDO: David Puras; Carles,_Dani Ojeda, Iker Torre, Casta; Héctor Tirado, Carral, Sanhi, Antonio Poo (Jaime Isuardi, minuto 40); Arruabarrena (Argos, minuto 88) y Vassilakis (Helguera, minuto 72). GOLES: 1-0, minuto 17: Álex Pérez. 1-1, minuto 45: Héctor Tirado.

El Coruxo perdió ayer en el campo de O Vao una gran oportunidad de meterse de lleno en la lucha por el play off de ascenso. A pesar de no pasar del empate, los resultados no le han venido mal a los verdes, que se mantienen en la misma posición.

Aunque solamente hubo dos goles, la realidad es que fue un partido entretenido, con alternativas sobre el terreno de juego, y con opciones para los dos equipos. Por ello, el empate final lo podríamos considerar como un resultado justo, a tenor de lo visto sobre el terreno de juego de O Vao.

El equipo entrenado por David de Dios se vio sorprendido por el conjunto cántabro. En cierto modo era algo que se esperaba, ya que para el Laredo todos los partidos ahora son finales ya que la diferencia con los puestos que evitan el descenso están cada vez más lejos. Se le acaban las jornadas y no les queda otra.

El equipo se mostró ambicioso, presionando muy arriba y recuperando el esférico con relativa facilidad. De hecho, no tardaron mucho tiempo en disponer de su primera ocasión de peligro. A los cuatro minutos de juego, un centro desde la izquierda de su ataque lo remata de cabeza Arruabarrena, pero el balón salió fuera por muy poco. Siguieron insistiendo, y dos minutos más tarde vuelve a tener otra buena ocasión para acabar con la igualdad inicial.

Poco a poco las fuerzas se van igualando. El Coruxo consigue frenar la sangría y ya no pierde el balón con tanta facilidad. El esférico circula con rapidez de un lado al otro del campo, y ninguno de los dos equipos consigue superioridad en el centro del campo.

Un saque de esquina del Coruxo acaba con el balón en el segundo palo y Álex Pérez, con una perfecta volea, pone a los vigueses por delante en el marcador.

El tanto le hizo daño al conjunto cántabro, que a partir de ese momento perdió el control del balón. Los jugadores entrenados por David de Dios llegaban más a la frontal del área, pero como viene siendo habitual a lo largo de la temporada, la falta de pegada en una lacra demasiado grande que le está costando puntos al equipo.

Todo apuntaba que se llegaría al tiempo de descanso con la ventaja del Coruxo en el marcador. Sin embargo, en el tiempo añadido Héctor Tirado golpea el balón de tal manera que tras tocar en el segundo palo, se cuela en la portería defendida por Alberto.

En la segunda parte el partido se igualó. El encuentro seguía manteniendo un alto ritmo, lo que ayudaba a que se viera un partido entretenido. Los dos equipos necesitaban los tres puntos en juego, ambos para ver hacia arriba, aunque a alturas diferentes. Hubo varias ocasiones para marcar, pero en esta categoría el gol se cotiza al alza.

A medida que pasaban los minutos, los dos equipos intentaron estirarse un poco para buscar el gol. Y es que tal y como se estaba desarrollando la jornada, los tres puntos en juego podían permitir dar un salto importante en la clasificación.

Sin embargo, la falta de pegada seguía siendo el común denominador del partido. Nadie acertaba ante la portería contraria. David de Dios intentó sacar un conejo de la chistera en los minutos finales de partido. Dio entrada a Andriu, que venía de una lesión y no estaba para salir de cara. La idea era aprovechar el buen hacer del defensa en el remate de cabeza. Sin embargo, su mejor ocasión llegó en el tiempo añadido, cuando consiguió recuperar un balón en la salida del juego del Laredo y llegó a la frontal del área. Su disparo salió fuera poco poco.