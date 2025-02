El destierro de Crossan

En los años cincuenta Irlanda del Norte estaba repleta de ojeadores de clubes ingleses que buscaban talentos pendientes por descubrir en aquellas provincias del Reino Unido. Crecía la industria del fútbol en Inglaterra de un modo imparable. Los clubes se hacían más poderosos, los estadios más grandes, la afluencia seguía creciendo y la búsqueda de futbolistas que estuviesen fuera del radar era uno de los grandes objetivos de las directivas. Irlanda del Norte era un lugar ideal para salir de caza porque en una Liga modesta donde casi todos los futbolistas eran aficionados los precios de cada transferencia eran muy bajos. Y existían jugadores extraordinarios pendientes de que alguien les concediese una oportunidad.

En Irlanda del Norte los clubes y los futbolistas aficionados, que tenían prohibido cobrar por jugar, habían consolidado una regla no escrita para beneficiarse de los traspasos a Inglaterra. En el momento en el que un club mostraba su interés en la compra se le hacía contrato profesional por unos días para negociar la venta y el dinero se repartía como hubieran convenido el futbolista y el propietario de sus derechos. Era la forma de evitar que los ingleses esquilmasen el mercado y de mantener una lealtad entre los jóvenes futbolistas y aquellos equipos en los que habían crecido. Así funcionaba el sistema. Más del noventa por ciento de los futbolistas vendidos a Inglaterra apenas llevaban un mes como profesionales.

Johnny Crossan tenía diecisiete años cuando sus partidos comenzaron a llenarse de ojeadores de clubes ingleses que enloquecían con su habilidad. Era un delantero fino, rápido y habilidoso, al que no le faltaba carácter. Jugaba en el Derry City, el equipo de la convulsa ciudad de Irlanda del Norte en la que había nacido. El Sunderland fue siempre el que puso más interés en llevárselo cuanto antes, pero en la sala de espera siempre había algún otro club esperando su oportunidad. El Arsenal, el Sheffield United, el Nottingham Forest… todos lo querían. Le llamaban el “Jimmy Greaves de Irlanda del Norte” y su posible salida a la Primera División inglesa se convirtió en todo un acontecimiento para sus paisanos que vivieron los siguientes episodios de aquella historia con exagerado interés. El Sunderland comunicó en 1958 al Derry City que estaban dispuestos a pagar 6.000 libras por el futbolista y, como era habitual, Crossan recibió la propuesta de firmar un contrato profesional para repartirse el dinero a partes iguales. Pero sucedió que la familia del futbolista decidió forzar la negociación con el Derry y exigir un reparto diferente de la cantidad: 2.000 libras para el club y 4.000 para ellos. El equipo irlandés, herido en su orgullo, se negó a tal cosa y Crossan tampoco se movió de su posición. La pelea fue dura hasta el punto de que el traspaso se frustró y la relación entre Crossan y el Derry se pudrió. A final de temporada (los contratos aficionados solo duraban una temporada) se marchó al Corelaine donde era evidente que se repetiría, tarde o temprano, el episodio vivido en su anterior club. Porque los ingleses insistían en su fichaje.

Esta vez el más convincente fue el Bristol City que acordó con rapidez un precio por su traspaso. Lo que nadie esperaba es que el Derry City decidiese cobrarse su venganza. El club en el que había crecido Crossan exigió una investigación y denunció el acuerdo bajo cuerda entre el Corelaine y el Bristol. Algo que todo el mundo conocía pero nadie se había atrevido a denunciar porque así funcionaban las cosas para beneficio de todo el mundo. En su denuncia incluso reconocieron que en su temporada como futbolista aficionado habían pagado 1,50 libras a Crossan por cada partido, algo que tampoco estaba permitido. La Liga inglesa reaccionó con rapidez y anunció que no se aceptaría la inscripción de Crossan por el Bristol “ni por cualquier otro club en el futuro”. Los clubes implicados estallaron de indignación y los medios de comunicación de Irlanda del Norte se pusieron de forma abrumadora al lado del futbolista.

La Liga Irlandesa anunció una comisión en la que participaron todos los implicados y en la que numerosos clubes y futbolistas admitieron lo que todo el mundo sabía, que desde hacía mucho tiempo las cosas se hacían así para beneficio de los implicados. Pero el veredicto fue implacable: el Derry recibió una multa de cien libras por pagarle por cada partido como aficionado y a Crossan se le expulsó “de todas las formas posibles de fútbol, en todos los países, para siempre”. Una absoluta barbaridad que dejó en shock a la opinión pública del Reino Unido, un ensañamiento que no obedecía a ninguna clase de lógica. Los medios no ahorraron calificativos: “sentencia cruel y salvaje”, «resolución repugnantemente injusta», «falta de humanidad y justicia» eran algunos de los calificativos que se leían aquellos días. Crossan alegó la sentencia mientras a su alrededor crecía un inmenso movimiento de solidaridad.

Holanda y Bélgica

El recurso, resuelto meses después, no prosperó pero al menos se tuvo algo de clemencia con él y se le permitió jugar en países fuera del Reino Unido y también con la selección de Irlanda del Norte. Un evidente ejercicio de hipocresía por parte de sus dirigentes. Fue así como el Sparta de Rotterdam, el campeón holandés en aquel momento, negoció su traspaso con el Corelaine y con 21 años el joven Crossan, con su aspecto desvalido, apareció en un campeonato algo extraño para él. Y a los pocos meses apareció por primera vez en la selección de Irlanda del Norte para enfrentarse a Inglaterra en Wembley. Allí estaba en un partido que jugaban dos países que le consideraban un paria. The Guardian lo describió como un “Robin Hood invitado en la fiesta organizada por el Sheriff de Nottingham”. Crossan hizo una carrera exitosa en el continente. Jugó un año en Rotterdam y al siguiente se fue al Standard de Lieja con el que llegó a semifinales de la Copa de Europa donde le apeó el Real Madrid de Si Stéfano. Su actuación en los cuartos de final ante el Glasgow Rangers, a quien le anotó dos goles en Ibrox, fue uno de los grandes momentos de su carrera.

Pero en la cabeza de Crossan seguía vivo el deseo de volver a casa. “No quiero pertenecer siempre a la legión extranjera” llegó a decir. Su caso era curioso. Los futbolistas ingleses apenas salían de las islas y cuando lo hacían las cosas no solían salir bien. Él era el caso completamente opuesto, el británico que no podía jugar en su tierra. Tuvo que esperar mucho tiempo por la solución. En mayo de 1962, en un encuentro en Lima, donde Inglaterra jugaba contra Perú, el seleccionador inglés que también era dueño del Sunderland, Syd Collings, se tomó una copa con el responsable del fútbol irlandés, Harry Cavan, e intercedió por Crossan de forma encendida porque mantenía la intención de ficharlo y cerrar aquella operación iniciada muchos años antes con el Derry City. Cavan prometió corregir aquel desatino con la condición de que el Sunderland jugase un amistoso en Irlanda del Norte. Y así acabó el problema. Cuatro años después Crossan fue liberado del castigo y de forma inmediata se cerró su traspaso al Sunderland. Jugó tres años allí y luego fue traspasado al Manchester City, que estaba en Segunda División. Lo capitaneó y formó parte de la etapa embrionaria del primer gran equipo de los Citizens en el que estaban Francis Lee, Summerbee y Colin Bell. En Manchester coincidió también con un joven paisano aunque defendía una camiseta diferente a la suya: George Best. Con él formó durante un tiempo la pareja de delanteros de la selección de Irlanda del Norte. Una relación que se hubiese extendido durante más tiempo si no fuese porque en 1966, poco antes de cumplir los 28 años, Crossan sufrió un importante accidente de tráfico que le destrozó la rodilla derecha.

Siguió jugando al fútbol, pero sus piernas ya no eran las mismas. Venía de hacer su mejor temporada en el City, la del ascenso a Primera, pero ya no podía acompañar en el viaje a aquella generación maravillosa. Se le traspasó al Middlesbroug donde vivió sus últimos días como profesional antes de volver a casa para abrir una tienda de deportes donde contar mil veces aquella historia de sus años en el destierro.

