El Barça tiene el liderato a tiro

El Barça perdió por primera vez el liderato el 30 de noviembre, después de caer con el Las Palmas en Montjuïc (1-2). Los festejos del 125 aniversario certificaron el declive del equipo, que había empezado a ceder puntos (derrota ante la Real, empate con el Celta) y continuó cediéndolos (empate con el Betis, derrotas con el Leganés y Atlético) en un funesto final de año. Los 6 puntos de ventaja desaparecieron y a principios de enero eran siete de desventaja respecto al primero. Hoy el Barça puede recuperar ese liderato si vence al Rayo.

Ahora han sido sus rivales los que han entrado en crisis. El Madrid lleva tres partidos sin ganar y ha sumado 11 puntos de 18 desde que empezó el año; el Atlético ha vencido en dos partidos de seis, con un balance de 9 puntos de 18 posibles. El Barça ha obtenido 10 de 12 y alcanzará los 13 si derroca a un Rayo que se acerca en silencio a los puestos europeos, inmerso en una racha en Vallecas de 9 partidos invicto.

«No miramos la clasificación, no es lo que más importa», dijo Hansi Flick, que precisó sus palabras para evitar malentendidos. «La prioridad es mi equipo, lo que hagamos nosotros. Sé que en nuestro entorno es importante ser el líder, y no digo que no lo sea, porque ayuda a ganar confianza, pero lo importante es dar un buen rendimiento en cada partido y creer en nuestros objetivos». De hecho, el Barça ha despuntado a partir de que se distanciara a 7 puntos de la cabeza. De ahí que Flick valorara más el punto de «alegría que desprenden los jugadores».

HORA: 21:00 (Movistar).

CAMPO: Montjuic.