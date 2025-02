Aspas acumula 28 estadios de Primera en los que ha marcado al menos un gol

Iago Aspas suma siete goles en lo que va de temporada después de que el sábado abriese el marcador en el partido que finalizó con empate entre el Atlético de Madrid y el Celta. El moañés se estrenaba así como goleador en el Metropolitano, por lo que ya solo le restan dos estadios donde celebrar un gol en Primera División: el Sadar de Pamplona y el Estadio del Mediterráneo de Almería, equipo que ahora milita en Segunda División.

El moañés acumula 162 goles en la máxima categoría, incluidos los dos que sumó con el Sevilla. De esos, la mayoría los ha celebrado en Balaídos, pero en casi todos los campos a los que ha acudido como visitante también marcó para el equipo vigués. De hecho, acumula ya 28 estadios de Primera División en los que ha anotado al menos un gol el capitán céltico. El sábado se estrenó en el Metropolitano, que el Atlético utiliza desde septiembre de 2017. Tuvo que esperar casi ocho años para dejar su sello como uno de los mejores rematadores de la historia de LaLiga en el nuevo estadio rojiblanco. Fue gracias a una pena máxima, en la que engañó a Jan Oblak, que va camino de conseguir su sexto trofeo Zamora, lo que nadie ha conseguido hasta el momento en las nueve décadas del campeonato español.

Ahora, a Aspas le queda por delante el reto de estrenarse en El Sadar, al que podrá regresar la temporada que viene después de renovar su contrato con el Celta hasta junio de 2026. Entonces, el moañés estará a punto de alcanzar los 39 años, por lo que estaría muy próxima su retirada del fútbol activo. Más complicado parece que pueda celebrar un gol en el campo del Almería, pues el equipo andaluz se encuentra en Segunda División. En caso de no ascender este verano a la máxima categoría, a Iago Aspas ya no le quedarían opciones de intentar completar la lista de los 30 estadios que ha visitado en Primera División. En esta relación no se incluye Balaídos, que también fue un campo rival durante su etapa en el Sevilla. Jugó en Vigo con el equipo andaluz pero no marcó, solo dio una asistencia.