La salida del Avenida mata al Celta

63-76 Celta F. Z. - P. Avenida CELTA FEMXA ZORKA: Haidara (6), Tadic (7), Samson (8), Cooper (14), Sila (15) -cinco inicial- Alnatas (5), Rodríguez (0), Pujol (2), Moya (0), Gutierrez (0), Vidal (0) y Dornstader (6). PERFUMERÍAS AVENIDA: Kone (17), Carrió n (13), Jespersen (17), Carter (9), Collado (8) -cinco inicial- Jankovic (2), Vilaró (5), Oliva (0) y Lekovic (5). GOLES: 10-34, 20-17, 14-12 y 19-13.

No es la primera vez que el Celta Femxa Zorka no sale centrado a un partido, y el rival aprovecha la circunstancia para sentenciar el partido y dejar los otros tres cuartos como un mero trámite. Una apreciación que podría tener algún aficionado que este domingo no hubiera ido al pabellón de Navia a ver el partido ante el Perfumerías Avenida y viera los parciales del partido.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente. El Celta Femxa Zorka se vio superado por un Perfumerías Avenida al que le salió absolutamente todo. Las estadísticas del primer cuarto son claras. 7 de 12 en tiros de dos, un 58%; 6 de 7 en triples, un 86% y un 100% desde la línea de tiros libres. Todo ello con trece rebotes, cuatro de ellos ofensivos y con tan solo tres faltas personales cometidas.

Haidara intenta levantarse. / José Lores

Cuando el equipo vigués se quiso dar cuenta ya perdía por ocho puntos, y no se había llegado al ecuador del primer cuarto, y Cantero ya había pedido un tiempo muerto tras un parcial de 0-7 de salida. Evidentemente la situación era complicada. Por un lado, si se defendía cerca del aro para impedir el juego interior de las salmantinas, estas tenían su día desde la línea de 6.75. Si apostabas por defender más abierto, los balones interiores a Kone terminaban casi siempre en canasta.

Cantero lo intentó todo, pero cuando enfrente tienes a un equipo al que le sale todo en ataque y que, aún por encima te defiende bien, las soluciones son tremendamente complicadas.

El partido entró en los tres últimos minutos del primer cuarto con el equipo vigués nueve puntos abajo tras un triple de Samson, 10-19. Ciento ochenta segundos que fueron una pesadilla para el Celta Femxa Zorka, que encajó un parcial de 0-15 para finalizar el cuarto 24 puntos por debajo.

Dornstader tira a canasta. / José Lores

Estaba claro que la remontada era una misión imposible, pero por lo menos había que dar la talla ante una afición que volvió a llevar el pabellón de Navia, y que a pesar del marcador apoyó al equipo en todo momento.

Avenida no bajó la intensidad de su juego, a pesar de la amplia ventaja que tenía en el marcador. Pasado el ecuador del cuarto, las viguesas hicieron un tímido parcial de 5-0, y rápidamente la entrenadora salmantina, Anna Montañana, solicitó un tiempo muerto para cortar la racha, no fuera a ser que a las viguesas se le diera por meterse en el partido.

Dentro de lo que supone la derrota, el Celta Femxa Zorka le ganó tres de los cuatro cuartos al Perfumerías Avenida. Cierto es que nunca llegó a bajar de los catorce puntos de desventaja, pero obligó al cuadro charro a no bajar los brazos en ningún momento.

Ahora toca olvidar esta semana lo antes posible y pensar en los dos próximos partidos, que son vitales para la permanencia. El próximo sábado en San Sebastián ante IDK Euskotren, y una semana más tarde en Navia ante La Seu.