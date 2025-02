Real Madrid y Unicaja, los dos últimos campeones, se meten en la final

La final de la Copa del Rey de baloncesto la jugarán hoy (20:00, Movistar+ y Movistar Plus + ) seguramente los dos principales favoritos a priori, considerando la irregularidad del Barcelona. Real Madrid y Unicaja, los dos últimos campeones, no iniciaron bien sus respectivas semifinales, pero reaccionaron a tiempo.

El Real Madrid terminó con el sueño del anfitrión Dreamland Gran Canaria (63-80) para optar a la defensa del título después de picar piedra en una exigente primera parte y acelerar a tiempo en el segundo acto. Los de Chus Mateo se fueron al descanso con 30 puntos, apenas cinco asistencias, nublados por el descaro amarillo, aunque sin producción ofensiva tampoco los canarios. El duelo de defensas lo ganó la mejor de la Liga, la de un Madrid que intimidó con Edy Tavares y encendió el ritmo en ataque para meter al club blanco en su undécima final de las últimas doce Copas.

El Unicaja Málaga, único que ha roto la hegemonía de madridistas y azulgranas desde 2009 con su victoria en 2023, se clasificó por quinta vez en su historia para una final de la Copa del Rey de baloncesto tras superar en el penúltimo peldaño de la cita de Gran Canaria a un La Laguna Tenerife (90-83) que sufrió ante el despliegue físico en la zona del pívot cajista Yankuba Sima, quien firmó 21 puntos, 8 rebotes y 24 de valoración, haciendo estériles los 18 puntos y 4 asistencias de Marcelinho Huertas.

El entrenador del Unicaja de Málaga, Ibon Navarro, ha destacado haber «cambiado» simplemente a «los jugadores» durante el tercer periodo de su victoriosa semifinal, negando haber «cambiado ninguna inercia» por la gestión de esa instancia en partidos previos como ante el Bàsquet Girona y el Río Breogán.

«Lo que hemos cambiado son los jugadores, yo no he cambiado ninguna inercia. Lo que pasa es que tienes que ver cómo, quién y por qué empezamos los terceros cuartos y los últimos partidos de una manera, y cómo lo hemos hecho hoy. Siempre os he dicho que los partidos que hay entre final de la liga regular y la Copa del Rey pasan cosas porque los equipos tienen que hacer cosas para llegar bien aquí. Y es lo que hicimos», dijo Navarro en rueda de prensa desde el Gran Canaria Arena.