Entre la euforia y el apocalipsis, el eterno cuento del rugby español

La imagen que ilustra esta crónica la llevamos persiguiendo 28 años. Es más, con ese mismo cartel nos hemos llegado a hacer fotos en Madrid y casi en Bruselas, donde detrás del banquillo de España había un cartel similar. Pero hemos tenido que esperar muchos años. Así que bien está lo que bien acaba.

Dicho esto, España cayó derrotada ante Georgia por 32-62 en Madrid con un resultado sonrojante. Y entonces ocurrió lo que suele pasar con todo lo que rodea al rugby español. En una semana hemos pasado de hacer cuentas para ahorrar de cara al viaje a Australia para el Mundial al apocalipsis total. Las críticas furibundas de los clásicos oportunistas que se acercan a nuestro denostado rugby de forma recurrente no se han hecho esperar y esta derrota ha servido para que muchos se cobren viejas cuentas pendientes. Que si no hay franceses no podemos hacer nada, que si hay jugadores que no tienen sentido en este proceso, que si estamos a años luz de Georgia…

Un rival de MotoGP

España fue severamente derrotada por una selección que está diez años por delante en estructura por delante de la nuestra. Una selección que ha ido a los siete Mundiales a los que ha faltado España desde 1999. Utilizaremos un símil que servirá para poner en situación al personal. España compite en Moto2 y Georgia es de MotoGP. Y no hay ni una opción de ganarles un partido, mucho menos con una convocatoria boicoteada incluso por clubes españoles que no liberaron a sus jugadores para este encuentro porque había partidos de División de Honor.

La realidad es que España ha dejado mejores sensaciones en el camino de este proceso que en el final. Especialmente con los rivales en la gira del Pacífico (Tonga y Samoa), una buena hora con Fiyi, y el choque con Estados Unidos. Luego los Leones se han ceñido al guión, que es de lo que se trataba, y han ganado los dos partidos que debían ganar para sellar su billete para Australia 2027. Sin especial brillantez, sobre todo en Suiza, pero cumpliendo el trámite que había que certificar. Ante Países Bajos Pablo Bouza dispuso, probablemente, de la mejor convocatoria que ha lucido la selección en un duelo internacional por talento y solvencia de sus jugadores. Incluidos los Leones que se han afianzado en el Top 14 y PROD2, las dos principales ligas profesionales de Francia. Y se ganó con buen juego. Lo de Suiza, lo dijo el propio Bouza, fue el peor partido con él de seleccionador. Y aún así le sirvió para sellar la clasificación.

Un baño de realidad

Para este encuentro ante Georgia, que tenía una relevancia relativa, Bouza no pudo contar con todo su arsenal. Y tiró de gente joven y contrastados de la liga española. No había duda de que Georgia, que compite con los diez mejores países del ránking y discute a Gales e Italia su estatus en el Seis Naciones. Así que lo de hoy no tenía más historia que la que los jugadores quisieran que tuviera. Y desafortunadamente el partido ha sido muy malo, siguiendo la línea del de Suiza. Diez ensayos encajados, muchos golpes y muchos errores en defensa han convertido la fiesta en un baño de realidad que viene muy bien a la selección, que vivía rodeada de una euforia alentada por esos que ahora se abrazan al tono apocalíptico tras la soberana paliza

Los Leones visitarán Portugal, que pasó por encima de Rumanía, en una semifinal del Europeo que también promete ser complicada. Veremos con qué jugadores puede contar Bouza y a partir de ahí sabremos si podremos plantar cara a los vecinos. Desde siempre el rugby español ha mirado por encima del hombro a los lusos, pero sería recomendable valorar todo lo bien que han hecho en los últimos tiempos, acudiendo al Mundial de 2007 y al de 2019, los dos que se han celebrado en Francia. Y jugarán el de Australia, así que de los últimos seis los lusos habrán jugado tres. Huelga decir que España no ha jugado ninguno de los anteriores, desde 1999. La lógica dice que España se jugará el bronce con Rumanía, lo que vendría siendo la posición real del rugby nacional en el escaparate europeo. Los Robles atraviesan un bache y veremos si Bouza va a poder contar con sus mejores jugadores para reeditar el tercer puesto del año pasado.

Independientemente de cómo quede España en el Europeo, lo importante es que ha firmado la clasificación para el Mundial de Australia. Cierto que es la más barata de la historia, pero se agradece y deberíamos aprovecharlo. En el intervalo de los dos años que pasarán desde hoy hasta que jueguen la Copa del mundo nos jugaremos el futuro de nuestro rugby. Es momento de que la Federación saque rédito a esta clasificación seduciendo a compañeros de viaje que inviertan en el rugby, ya sean patrocinadores o espónsors. Es hora de sacar brillo al excelente momento deportivo de la generación de jugadores y jugadoras que hay y que están llevando a la selección a las cotas más altas posibles.

Los jugadores han hecho su trabajo, Bouza ha hecho su trabajo y ahora la pelota está en el tejado de la Federación. Y mientras olvídense del ruido que rodea a nuestro rugby de esos que alternan palmas y pitos tratando de sacar algo de rédito personal con las alegrías y los desvaríos del oval patrio. Pocas cosas nos pasan para lo que nos merecemos. Dejen trabajar a Bouza y a sus muchachos tranquilamente y que en Ferraz se pongan las pilas.