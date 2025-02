El Celta Femxa Zorka busca el desquite

Sin descanso para el Celta Femxa Zorka, que tras el partido del jueves ante el Gernika, repite en Navia recibiendo al Perfumerías Avenida. Para darle un poco más de descanso a las jugadoras, se ha fijado el horario del inicio del partido para las seis de la tarde. Un buen horario para el pabellón de Navia registre una de las mejores entradas de la temporada.

El de esta tarde es uno de esos partidos en los que hay poco que perder, pero mucho que ganar. Sucedió la temporada pasada, cuando las viguesas ganaron por tres puntos, y sumaron una victoria que fue muy importante para lograr la permanencia.

La entrenadora viguesa empleó los dos días entre partidos para «recuperar al equipo mentalmente y físicamente. Creo que la derrota fue dura porque tuvimos detalles y cosas que no estuvieron bien y que hizo decantar el partido para el otro equipo. A nosotras nos hizo daño mentalmente, y eso tiene un proceso y una digestión que no es fácil. Pero todo viene muy precipitado porque ya estamos en otra previa. Creo que hemos sido capaces de hacer un buen entreno y de volver a conectarnos».

La entrenadora viguesa tiene claro que debe suceder en el partido de esta tarde en el pabellón de Navia. «lo que tenemos que intentar», prosiguió la entrenadora viguesa, «es que no jueguen cómodas, ensuciar el partido, ser capaces de ser duras, que no nos reboten fácil, no hacerles regalos y que no corran. Intentar hacer nuestro mejor partido y que ellas no hagan el suyo. Por ahí pasan nuestras opciones contra los equipos grandes y es así, y hay que saber sufrir, y saber estar».

Lógicamente, la entrenadora viguesa apela al apoyo de los aficionados en el partido de esta tarde en Navia ante el Perfumerías Avenida. «Tenemos que apoyarnos en nuestra gente, en un pabellón que se espera lleno y eso nos tiene que dar ese empuje de competir muy bien y de tratar de poner las cosas muy difíciles. Esto es muy largo, está todo muy igualado, y hay que intentar sumar cada fin de semana sea quien sea el rival y ese es el objetivo».

HORA: 18 horas.

PABELLÓN: Navia.