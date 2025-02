El Porriño pone un pie en semifinales

23 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ana Palomino, Ekaterina Zhukova (3), Maider Barros (3), Malena Valles (5), Aitana Santomé (4), Carolina Bono (3), Micaela Casasola (2), Maddi Bengoetxea (2), Alicia Campo (1), Sarai Sanmartín, Paulina Buforn, Daniela Moreno, Lucía Laguna, Fátima Rosalez. 15 OFN Ionias: Magdalini Kepesidou, Nikolina Kepesidou, (3), Lamprini Tsakalou (3), Marija Kaludjerovic (2), Despoina Fragkou (2), Christa Stougiannidou (2), Lubianaia (1), Koukmisi (1), Krnic (1), Mania, Giannoulia, Giannopoulou, Davidovic, Agovic, Makri. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-3, 4-5, 5-6, 7-7, 8-7, 9-8, descanso, 12-9, 16-10, 18-12, 19-13, 22-15, 23-15, final.

Enfila el Conservas Orbe Zendal Porriño el camino hacia las semifinales de la EHF European Cup. El equipo de Isma Martínez fue desentrañando las incógnitas que despertaba el Ionias griego hasta conseguir en el encuentro de ida una sólida victoria que obliga al optimismo de cara al partido de vuelta que se disputa esta tarde (20:00 horas) en el mismo escenario.

Es mucho más equipo el porriñés. Ni la ventaja de campo sirvió a las griegas para equilibrar un duelo que tuvo dos partes muy diferenciadas: una primera industrial y una segunda en la que el Porriño encontró el balonmano que llevaba toda la tarde buscando. Porque a las de Isma Martínez les costó mucho entrar en el partido, áspero y duro. Defensas al límite, escaso acierto, buenas porterías (sobre todo la griega que se movió durante la mayor parte del partido por encima del cincuenta por ciento de efectividad) y un tanteo muy bajo, el escenario sobre el que trabajaba el Ionias, consciente (como también lo era Isma Martínez) de que ese ritmo pastueño era el mejor camino para compensar su «teórica» inferioridad. Aitana Santomé tomó la responsabilidad anotadora, sobre todo a través de las penetraciones, en esos primeros ataques. Pesaba también la responsabilidad y el Ionias tomó así las primeras ventajas en el partido (1-3) y fue mandando en el marcador empujada sobre todo por el acierto de Magdalini Kepesidou, su portera, que fue un muro en muchos momentos de ese primer tiempo. Para el Porriño el partido se convirtió en un trabajo de zapa, de apretar los dientes en un escenario donde no se sentía cómo y se multiplicaban los errores y los malos lanzamientos. Los últimos quince minutos de ese primer tiempo fueron un dolor porque en ese tiempo los dos equipos anotaron únicamente tres goles (dos el Porriño, uno el Ionias). Da una idea del terreno en el que se estaba moviendo la eliminatoria. El 8-7 en el minuto 23 fue la primera ventaja para un Porriño que se fue al descanso con una ventaja mínima de 8-7.

En el descanso a Isma Martínez le tocó repasar el plan de partido que no se había cumplido hasta entonces. Reiniciarlo todo para que por fin las cosas saliesen como estaba previsto. Y ese parón tuvo un efecto mágico porque tras el descanso el partido no tuvo nada que ver con lo que sucedido hasta ese momento. Por fin el Porriño pudo imponer el ritmo que reclamaban desde el banquillo. Circulación más ágil, transiciones y abrir una defensa demasiado cerrada. No tardó en comprobarse que las cosas eran diferentes. El Conservas Orbe Zendal comenzó a abrir brecha en el marcador de manera imparable porque el Ionias se veía desbordado por la velocidad y por la falta de recursos para hacer frente a las gallegas, cada vez más crecidas. Malena Vallés dirigió con maestría y emergió como finalizadora ayudada por los lanzamientos de siete metros. Mediado el segundo tiempo la eliminatoria empazaba a decantarse a favor del equipo gallego que finalizó con ocho goles de ventaja y la sensación de que tiene el asunto solucionado salvo que hoy viva un inexplicable naufragio. No parece que vaya a suceder.