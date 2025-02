El peso del corazón

Gondomar acoge este fin de semana el Campeonato de España de Kettlebell, por primera vez en Galicia. Deporte con historia, aunque aún muy desconocido y en expansión, en la comarca viguesa ha encontrado tierra fértil. Varios son los especialistas que aspiran a ampliar palmarés. Otros debutarán y entre ellos, Bernabé Costas. El legendario capitán del Amfiv, también consumado practicante de pádel, competirá en el pabellón que lleva su nombre. Estará él dentro de sí, «dándolo todo», anticipa, «en un sitio especial en lo sentimental. Ahí jugué mi primer partido de baloncesto», recuerda Berni, que todo lo abarca desde su silla.

Berni Costas, en un torneo de pádel. / José Lores

La pesa rusa, gyria en su eslavo original y kettlebell en el inglés inevitable –tetera por la forma, campana por el movimiento–, es común en los gimnasios. En esencia, se combina el lastre con un agarre en maniobras pendulares, balísticas en la terminología técnica. Fue en el Imperio Ruso donde se desarrollaron las pesas con las que se tasaban productos y animales en los mercados rurales. Tras emplearse en espectáculos circenses y en ejercicios gimnásticos en las fábricas, en los albores del siglo XX se empezó a reglar su uso deportivo. En la era soviética se asimiló en el entrenamiento militar. Las competiciones se iniciaron en los años cincuenta. Hacia finales de los ochenta se acordaron medidas estándar en kilos, forma, diámetro, asa…

Gus Gainzarain, en un Mundial. / FDV

Los acontecimientos políticos han condicionado el anclaje institucional del girevoy sport, su otra denominación. La atomización que siguió al colapso soviético multiplicó rivalidades y celos, que quebraron la IGFS, la federación internacional original. Rusia y países de su órbita fundaron la International Union of Kettlebell Lifting. Al margen se creó la World Kettlebell Sport Federation (WKSF), más accesible. «De todos para todos», reza su lema.

De la WKSF quedó campeón Gus Gainzarain, hermano de José, actual CEO corporativo del Celta. Ambos jugaron a rugby en el Vigo RC. Gus ejercía como primera línea en aquel XV del Olivo que ascendió a División de Honor en 2011. Tras retirarse, acentuó su dedicación a esas pesas rusas que había descubierto como preparación. Hace una década promovió su asentamiento en España. Y fue de su mano que el kettlebell irrumpió en el gimnasio iFit, que Sara Alonso y Joan Rodríguez regentan en O Vao.

Joan, antiguo preparador físico del Celta y después de numerosos equipos y figuras, percibió enseguida las ventajas de esta modalidad en su aplicación al deporte adaptado, que le apasiona –su iFit acoge un centro puente de la Fundación Isidre Esteve–. Los resultados desde hace tres años premian esa inmersión. Tanto Joan, predicando con el ejemplo, como Álex Vázquez y Miguel Rebouras, ellos dos sentados, han conquistado títulos nacionales y mundiales y han contribuido a desarrollar la normativa. La organización del Campeonato de España supone otro paso.

Joan se estaba tomando un café con Berni Costas, a quien conoce desde que lo afinó para los Juegos Paralímpicos de 2012 –«sacó de mí el 150%», ensalza–; ahora amigos más que entrenador y cliente. Costas, con los hombros maltrechos, había desconfiado al principio de las pesas rusas. Luego espantó esos reparos. «Haciéndolo bien, trabajas mucho el core, lo que ayuda para la vida diaria en silla, con lesiones medulares...». Actualmente comparte sesiones en el iFit con cierta asiduidad.

–¿Y si hacemos un Campeonato de España en tu pabellón? –se le ocurrió a Joan.

–Oye, no es mala idea. Por preguntar no perdemos nada.

«El pabellón no es mío», bromea Berni sobre la instalación del Campo da Feira. Sí lo han bautizado con su nombre; así oficial desde 2019. «Es un detallazo que tuvo el Concello de Gondomar; un privilegio que no olvidaré nunca». A ese agradecimiento suma la recepción a su propuesta de acoger este evento: «Desde el primer momento me dijeron que sí, que lo que hiciera falta. El mérito es de ellos».

Kettlebell Sport España (KSE) lidera. En la estructura organizativa figura Team Inclusive, el nombre de los representantes de iFit, pero Joan matiza: «Solo echamos una mano». Ellos se centran en su propio concurso y su homilía: «Que todo el mundo pueda participar, sin importar su condición». A Joan, Álex y Miguel se les unirán en esta ocasión Berni, entusiasta pero «sin hacer el animal», y Mila López, estrella del handbike.

Al Campeonato de España acudirán setenta participantes, procedentes de toda la geografía estatal. La competición se dirime en el número de alzadas que se repiten en 10 o 30 minutos. Joan ganó uno de sus oros con 509 en media hora. «Influye tanto la resistencia como la fuerza», define. Gainzarain valoraba la consistencia mental en esos instantes en que tu cuerpo anhela rendirse. «Se trata, en todo caso, de algo diferente, a lo que los espectadores no están habituados. Está bien que se vea por aquí», conviene Joan. El programa incluye jornadas de tecnificación.

«Queremos dar visibilidad al deporte adaptado y que sea un reflejo para la gente con discapacidad», reflexiona Berni, muestra en sí de su efecto beatífico. Jamás lo frenó aquella polio mal diagnosticada que le truncó las piernas de bebé. El niño que jugaba a fútbol, sosteniéndose sobre sus muletas, descubriría después el baloncesto en silla en una exhibición en el Val Miñor que montó Pablo Beiro; también con cancha, la de Bouzas, ofrendada a su memoria. Berni completó el ciclo aquella mañana de 2017 en que elevó su dedo al cielo, dedicándole al fallecido Beiro la Challenge Cup. «A veces piensas que te viene grande», suspira, impresionado por ese letrero sobre la fachada gondomareña. En ningún pabellón caben sus corazones.