El PBB Godoy Maceira se la juega ante el Estudiantes

Jornada clave para el PBB Godoy Maceira. Los porriñeses reciben en su pabellón al Estudiantes de Lugo, rival directo en la lucha por la permanencia, y que cuenta con el mismo número de victorias que los porriñeses.

El equipo entrenado por Jenaro Alonso trabajó con intensidad durante toda la semana conscientes de lo mucho que hay en juego. En el partido de ida, el PBB Godoy Maceira logró la victoria por tres puntos.

Jenaro Alonso, entrenador del equipo porriñés, apuntaba tras el último entrenamiento que «estamos intentando normalizar la situación, que de alguna manera conseguir que seamos un poco más positivos de lo que está sucediendo. No lo estamos haciéndolo mal, no estamos entrenando mal, pero nos bloqueamos en un momento determinado del partido y no nos salen las cosas. Estamos intentando cambiar cosas de cara a que sigamos intentando creer, intentando pelear».

HORA: 20:15 (hoy).

PABELLÓN: O Porriño.