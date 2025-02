Isma Martínez y sus colaboradores han estrujado más de la mitad de los partidos que el Ionos griego ha jugado esta temporada para entregarle a sus jugadoras la mejor radiografía posible del rival en los cuartos de final de la EHF European Cup que se disputa este fin de semana en Grecia. El técnico, lejos de la teoría de quienes prefieren sintetizar la información sobre rival al vestuario, reconoce haber abrumado a sus jugadoras durante esta semana y lo argumenta con rotundidad: «Tenemos que saberlo todo de ellas. Es algo que teníamos claro desde que supimos que los dos partidos se iban a jugar en Grecia porque eso nos obliga de un modo superior. Por eso hemos facilitado toda la información posible de los catorce partidos que hemos analizado de las griegas. Creo que hemos llegado a un nivel alto de conocimiento y eso era algo fundamental».

Describe el técnico moañés a un equipo veterano, experimentado, con jugadoras que tienen un recorrido en la Champions, pero que ve al alcance de las posibilidades de las porriñesas: «Cuanto más las conozco más creo en nuestras posibilidades. Creo que es un equipo al que podemos hacer daño, que tenemos armas suficientes para conseguirlo. Seguramente nos convenga imponer un ritmo alto de juego porque por una cuestión de veteranía pueden acusar más el cansancio de una eliminatoria tan exigente en lo físico».

Los dos equipos llegaron hace un par de semanas al acuerdo de que los dos partidos se disputasen en la pista griega (sábado y domingo), algo que suele ser habitual en los torneos europeos. Isma Martínez asume el hándicap que supone en lo deportiva, pero como buen hombre de club, lo asume con normalidad y responsabilidad: «Hay que aceptarlo con naturalidad. Es evidente que desde el punto de vista deportiva no gusta, pero hay razones evidentes que nos llevan a tomar esa decisión y el club tiene claro que la viabilidad económica del proyecto es fundamental. Somos conscientes de eso y defenderemos nuestras opciones».

Llega el Conservas Orbe Rubensa Porriño después de una dura derrota en Liga contra el Granollers que les hizo perder el cuarto puesto. Martínez admite el mal partido ante las vallesanas y lo duro de la derrota, pero también destaca la capacidad que el equipo ha tenido en los últimos días para aislarse de ese revés para centrarse en el siguiente y emocionante compromiso europeo. «La semana ha sido muy buena y hemos entrenado bien. Aparcamos el partido de Liga que no fue bueno, pero llegamos con ilusión a lo siguiente».

La temporada está siendo todo un reto en O Porriño. Jugar en Europa tiene una parte encantadora, pero también extenuante. Los partidos se acumulan de manera constante repartidos en tres competiciones que convierten en algo tan importante competir como descansar. Administrar los esfuerzos es una de las grandes misiones del cuerpo técnico y las decisiones se toman en muchas ocasiones con la vista de reojo en el excel que recuerda los minutos que hay en las piernas de cada una de las jugadoras: «A veces no se comprenden algunas decisiones deportivas...pero en el fondo de todo eso está la situación física, el descanso». Martínez recuerda no obstante que hay una diferencia evidente entre la Liga y el torneo europeo: «En la Liga la situación cambia algo porque al tratarse de una liga que luego te lleva a los play-off...hay más margen. En la eliminatoria de Copa que tuvimos hace una semana o en Europa no existe nada de eso. Ahora afrontamos una eliminatoria larga en la que no hay segundas oportunidades y tienes que dar el mejor rendimiento sin guardarte nada».

El hecho de ir a Grecia no supone un mayor dolor de cabeza en el vestuario del Porriño. Son conscientes de que jugarán con determinados elementos en contra, pero es algo que se asume con normalidad. Inquieta algo más de que el Ionos (equipo de El Pireo) haya renunciado a su pista habitual para que los dos partidos ante las gallegas se disputen en el pabellón del AEK de Atenas: «Es algo que nos chirría un poco. Su pabellón es muy pequeño y entiendo que quieren meter más gente contra nosotras. Pero estamos preparados para lo que sea. En la eliminatoria contra las turcas también hablábamos mucho de esas cosas y al final el ambiente fue tranquilo. Espero que se repita la historia y con el mismo resultado que entonces».

Hoy el equipo despegará a primera hora desde Vigo y a las 15:30 deberían estar aterrizando en Atenas. En la expedición todo el mundo viaja en perfectas condiciones y solo Aroa lo hace algo tocada por un problema en el tobillo. Al Porriño le esperan dos tardes de pasión en Grecia, es el peaje que las separa de su primera semifinal europea y que Isma Martínez cree estar en condiciones de asumir: «Tenemos las características para hacerles mucho daño». Y a por ello van.