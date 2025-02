Arranca la era Sainz en Williams

Williams ha escenificado su romance con Carlos Sainz aprovechando el día de San Valentín para desvelar su nuevo monoplaza para la temporada 2025, el FW47 en el circuito británico de Silverstone. El equipo de Grove ha abierto el 'fuego' de las presentaciones de Fórmula 1, si bien su coche no ha sido el primero en salir a pista, ya que ayer McLaren rodó sin previo aviso con el nuevo MCL39 en un fimimg day en el mismo escenario. En ambos casos no se ha mostrado la decoración definitiva, que se conocerá en la presentación conjunta de la F1 en el 02 Arena de Londres, el 18 de febrero.

El FW47 será el primer Williams de Sainz y el cuarto de Albon. Un nueva dupla de pilotos talentosa y en armonía con la que Williams espera dar un paso al frente que les permita escalar a la zona media de la parrilla y empezar a construir un un proyecto de éxito. El equipo y su team principal, James Vowles, destilan optimismo.

"Nos verán progresar hacia delante, pero hemos puesto nuestro foco en 2026, 2027 y 2028. Estamos desarrollando elementos que se ponen en línea como resultado de eso. Este año tenemos enormes cambios de infraestructura que se ponen en marcha. Quiero asegurarme de que no sólo pensamos a corto plazo, sino también en pequeñas ganancias a largo plazo. Estamos aquí para asegurarnos de que volvamos a ganar campeonatos. Hacerlo llevará un poco más de tiempo, pero ésa es la inversión que estamos haciendo", ha destacado Volwles, que fue el principal promotor del fichaje de Sainz por el equipo.

El jefe de Williams ha destacado la relevancia del nuevo patrocinador principal, la compañía de sofware australiana Atlassian, que dará nombre a la escudería a partir de 2025 con un contrato de larga duración y tendrá una gran presencia tanto en el coche como en las equipaciones de Sainz y Albon. También ha subrayado que "la llegada de Carlos ha hecho que muchos espónsors quieran unirse a esta aventura ilusionante".

¿Podios? Nada es imposible, hubo alguna sorpresa en 2024. Tenemos a dos de los pilotos más fuertes” James Vowles

“El coche una evolución del año pasado, ha sido un buen invierno y estoy orgulloso del trabajo que se ha hecho. Tiene miles de detalles que suponen una evolución. ¿Podios? Nada es imposible, hubo alguna sorpresa en 2024. Tenemos ingredientes, en un fin de semana normal es improbable, pero tenemos a dos de los pilotos más fuertes”, ha sugerido Vowles.

Carlos Sainz, sorprendido por las gélidas temperaturas del Reino Unido, ha bromeado haciendo referencia a su anterior etapa de cuatro años en Ferrari: "Tendré que acostumbrarme a este frío después de estar en Italia", ha dicho el madrileño, que ha subido al escenario junto a Albon, con el que ha mostrado una buena relación.

"Ha sido un descanso corto. Cuando cambias de equipo se hace más corto porque tienes que volver a trabajar antes para recuperar tiempo. He pasado bastante tiempo aquí, en el Reino Unido, poniéndome al día. Me encanta hacer deporte y ha sido un invierno un poco hiperactivo. Tomar el sol durante mucho tiempo no es para mí", ha explicado Carlos, que después de saludar a los asiententes se ha dirigido al box contiguo para salir a pista por primera vez con el FW47.

El madrileño, que durante la jornada dispondrá de un filming day de 100 km, al igual que su compañero Albon, ha salido con neumáticos de lluvia extrema a ese primer rodaje y tras completar una vuelta al circuito, le ha dado sus primeras impresiones al campeón Jenson Button, que debutó en F1 con Williams en 2005 y ahora es embajador de la escudería: "Puedo contarte que todo ha ido bien, lo cual es una buena noticia. Un coche nuevo es siempre complicado, pero todo ha funcionado como tiene que funcionar y ahora estamos preparados para seguir con el plan. Ahora toca dar el 'feedback' y después nos prepararemos para salir con gomas de seco y probablemente apretar poco a poco", ha dicho Carlos.

Ahora, el siguiente equipo en dar a conocer su monoplaza de 2025 será Haas, el domingo. Le seguirán Racing Bulls, el martes 18 el evento de la F1 en Londres, con todos los equipos de la parrilla y el miércoles 19 será el turno de Ferrari, con la esperada aparición de Hamilton como nueva estrella en Maranello.