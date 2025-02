El Celta quiere reanudar su galope

Después de una semana de descanso, el Celta Femxa Zorka retoma el pulso de la competición con una doble jornada con el pabellón de Navia como protagonista. El primer partido será esta tarde, a las 20:30 horas ante el Gernika. La segunda parada será el domingo, desde las 18:00 horas, ante el Perfumerías Avenida.

Gernika es un rival directo de las viguesas en la lucha por la permanencia, a pesar de contar con tres victorias más que el equipo entrenado por Cristina Cantero, por lo que un triunfo sería muy importante para el futuro de las viguesas en la lucha por la permanencia.

Quinn Dornstauder, ante el Estudiantes. / Alba Villar

El Celta Femxa Zorka viene de sumar dos victorias consecutivas, una de ellas en la cancha del Casademont Zaragoza, y eso tiene un valor incalculable. La llegada de Quinn Urbaniak-Dornstauder le ha dado al equipo una seguridad bajo aros que antes no tenía. Además, su presencia libera a otras jugadoras que, por un lado, tenían que aguantar más tiempo en la cancha y, por otro, jugar alejadas de sus posiciones habituales.

Debut de Alnatas

Los aficionados celestes podrán, además, presenciar esta tarde el debut de Alnatas, que lleva varios días entrenando con el equipo aprovechando el parón por las selecciones. Recordemos que el año pasado fue una pesadilla en el partido que el Gran Canaria jugó en Navia hasta que se lesionó, al recibir un fuerte codazo en la cara. Su posición de escolta-base puede ser también muy importante para dosificar todavía más el juego de Matea Tadic. Brynna Maxwell, por contra, ha abandonado ya Vigo.

Lo que parece claro es que este Celta Femxa Zorka es muy diferente al que comenzó la temporada. La presencia de estas dos nuevas jugadoras ha cambiado no sólo la dinámica del equipo, sino la tendencia, que ahora es ascendente. Cristina Cantero reconocía tras el último entrenamiento: «Viene el tramo, ya sin parar, de final de liga, y todo el mundo está con las espadas en alto y con ganas. La incógnita es cómo volvemos. Es verdad que a nosotros nos pilla después de haber tenido una buena dinámica, tras haber conseguido los dos primeros triunfos seguidos de toda la temporada, y a ver cómo llevamos esta vuelta. Estamos recuperando un poco a Tadic y Sila, sobre todo a Tadic, que tenido mucho minutaje encima con sus selecciones y no le ha ido bien». Acepta: «Creo que es para todos, ¿no? Ellas al final tienen también cuatro internacionales y no es fácil para nadie».

Sobre el conjunto vasco, apuntó que es «es un equipo que domina el rebote, tanto en ataque como en defensa. En ataque, en el partido de ida nos hicieron muchísimo daño. A nivel defensivo les permite rebotear y correr. Nuestra clave reside en jugar como equipo, intentar concederles mucho menos en el rebote defensivo y ser muy colectivas en todo lo que hagamos».