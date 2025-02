Paulo Pereira: “Cuando empiezan a llamarte loco es que estás en el buen camino”

Dinamarca exhibió su insultante superioridad en el reciente Mundial masculino de balonmano, en el que ejercieron de anfitriones junto a Croacia, que logró la plata, y Noruega. Completó el podio Francia. Otros combinados se repartieron satisfacciones y decepciones. Ninguno caló tanto emocionalmente como Portugal. La selección lusa acarició la medalla, que se le escapó ante los galos en la última acción. Antes había derrotado a Estados Unidos, Brasil, Noruega, España, Chile y Alemania, además de empatar con Suecia. Un nuevo techo que estalla en pedazos bajo la batuta de Paulo Pereira. Seleccionador desde 2016, este amarantino de 59 años, trotamundos con experiencia en Angola, Rumanía o Kuwait, disfruta de su plenitud. Y en Galicia lo celebran muchos. Conserva los afectos de su etapa en el Frigoríficos (2006-2008), en Honor Plata, y los ha multiplicado. Vigueses son su mujer y uno de sus hijos; Galicia lo recibe con frecuencia y lo acoge como propio.

- El calendario nunca concede respiro a un entrenador. Hace una semana estaba jugando por una medalla en Oslo. Ahora, ya en Eslovenia.

- Tuve solo un día de reposo y no hice absolutamente nada, solo descansar. Pasa cuando estás trabajando en un equipo nacional y en un club a la vez. Yo hubiera necesitado descansar un poquito más. Pero tengo conmigo muy buena gente. Ellos han entendido que requería dos o tres días, aunque siguiese trabajando, para recuperar la misma vitalidad. Es la vida del entrenador.

- ¿Le ha dado tiempo a procesar lo sucedido en el Mundial?

- Quizá esta vez hemos tenido más impacto que en otras ocasiones, como cuando fuimos el primer equipo portugués en clasificarnos para unos Juegos Olímpicos fuera del fútbol -y para ellos no es un torneo importante-. O cuando logramos el sexto y el séptimo lugar en los Europeos (2020 y 2024). Son cosas muy difíciles de conseguir. Es verdad que esta ha sido nuestra mejor clasificación de siempre. Todo es más ruidoso. Pero el trabajo ha sido más o menos el mismo que para obtener esos otros buenos resultados. No he tenido mucho tiempo para saborearlo. Los entrenadores y jugadores nos acostumbramos a no quedarnos muy contentos ni muy tristes con lo que nos ocurre. Al día siguiente hay partido. Es como pintar un cuadro y quemarlo porque tienes otro que pintar. Es una forma de estar que te lleva a ser más competitivo. Cada vez lo somos más, independientemente de las dificultades que aparezcan.

Paulo Pereira celebra un gol de su equipo. / Stian Lysb

- “No quiero morir sin ganar una medalla con Portugal”, declaró. Hay que seguir viviendo. Pero lo tuvieron en las manos.

- Fue una pena. Nosotros nunca hablamos públicamente de medallas; solo cuando llegamos a las semifinales. Nuestro objetivo público era llegar a cuartos, lo que nunca habíamos conseguido. Pero internamente era diferente. Esa frase viene del primer día que nos juntamos para trabajar. Realmente sentíamos que era posible con esfuerzo y voluntad. No ha sido de esta vez. A ver si me da tiempo.

- Usted cogió la selección en 2016 y la ha tutelado como un jardinero que ve crecer las semillas que él mismo ha plantado.

- Es muy satisfactorio. Hemos tenido un poco de todo, altibajos. En 2020 volvimos a un Europeo después de 16 años y en 2021, a un Mundial después de 18. Había sido mucho tiempo de ausencia. Y el grupo de 2020 es completamente diferente al de ahora. Los hermanos Costa no existían, por ejemplo. La gente va rotando. Nos pasa al revés de lo normal, la selección va siendo cada vez más joven, pero también más competitiva. Nos hace sentir orgullosos.

- Se han ganado un estatus. ¿Estabilizarse en la élite será más complicado?

- Es mucho más difícil mantenerse que llegar. Hace tiempo que los equipos ya no nos miran como a ese rival al que ganarán si todo va normal. Ahora, si todo va normal, pueden perder. La cosa ha cambiado. Siento un gran respeto hacia nosotros. Es bueno haber adquirido ese estatus, pero no sé si, como país, tenemos espaldas para sostenerlo. Nosotros no tenemos malas condiciones, pero los demás las disfrutan mucho mejores. Nosotros tenemos lo mínimo que es obligatorio para competir. Seguimos viajando en Ryanair y otros, a los que nos medimos, viajan en chárter. Podríamos poner muchos ejemplos que marcan la diferencia entre nosotros y los demás, como los millones que gastan en Francia en detección de talentos y construcción de la base. No disfrutamos de esa posibilidad y lo realizamos a nuestra manera. Si nos ponemos a comparar, estamos realizando un pequeño milagro. No sé hasta cuándo podemos mantenernos siendo competitivos.

- ¿Cree que sus éxitos pueden disparar el crecimiento del balonmano en Portugal?

- En Portugal estamos cerca de las 50.000 licencias. Le hemos ganado a Noruega, que tiene 800.000. Es impresionante. Ojalá el impulso que hemos dado con este Mundial traiga algo bueno no sólo para el balonmano, sino para el deporte. Me cuentan que mucha gente no sabía que existía el balonmano y se puso a verlo. José Mouriño ha hablado de nosotros en sus redes sociales. Por primera vez, con nuestro partido contra Alemania superamos en share a los demás canales y nos pasaron al canal 1 de la RTP. El presidente de la República y el primer ministro estuvieron a la vez en el vestuario. Ellos solo vienen cuando sucede algo muy malo o algo muy bueno. Espero que todo esto haya provocado ruido y que ayude a que la gente entienda que el deporte es una parte muy importante en una sociedad desarrollada. En Portugal aún no lo entendemos de todo. Si hemos podido contribuir, perfecto.

- Da la impresión de que estarán ustedes peleando por las medallas en los próximos años. Eso sí, por plata y bronce. Dinamarca parece fuera de alcance.

- Dinamarca es de otro planeta. Para que pierdan tendrán que pasar muchas cosas si este equipo se mantiene. Pero nada dura para siempre. Hay muy buenas selecciones y un detalle puede cambiar un partido. Para nosotros es un gran honor y una satisfacción enorme figurar en el grupo de los mejores. Alcanzar la medalla será difícil pero lo veo cada vez más posible. Me llamaban loco cuando lo decía. Cuando empiezan a llamarte loco es que estás en el buen camino. Me doy la razón.

- ¿Cómo se siente usted de energía para seguir pilotando el futuro de Portugal?

- Ahora mismo me veo un poco cansado. En 2019, cuando ganamos a Francia en la clasificación para el Europeo 2020, me sentía muy fuerte. Estaba también en el CSM București. Para un entrenador es muy difícil estar trabajando solo con un equipo nacional. Hay que estar en el día a día, en el lío de los entrenamientos y los partidos. El entrenador necesita estar en forma, como los jugadores, para observar mejor lo que sucede y tomar decisiones más veloces. Esta temporada me salió la oportunidad del Celje y ha sido fantástica. Eso sí, es muy extenuante. Pero uno se recupera y sigue.

- Es un momento de plenitud para usted, con un histórico como el Celje, que venía de una mala temporada, en sus manos.

- Soy el primer entrenador no balcánico en su historia, lo que es sin duda un cambio. Se trata de poner al club poco a poco en el sitio que quieren. Llevará tiempo. El principal patrocinador aporta menos dinero cada año. Me han dicho que no hay obligaciones. El equipo es joven y se necesita paciencia. Nos está yendo bien. Ni siquiera yo esperaba este rendimiento (lideran la liga eslovena). Tenemos gente joven, que quiere progresar, y eso me motiva un montón.

- El Celje destaca por su cantera, una de sus especialidades.

- Es que me gusta llegar al pabellón y ver las caras de la gente con deseo de trabajar. En una ocasión renuncié a un buen contrato porque había jugadores muy buenos, pero la mayoría sólo quería pasar el rato. Aquí los jóvenes y los veteranos entra en el registro que prefiero. Como en Angola, que entrenábamos a las seis de la madrugada. Después ellos se iban a la universidad y yo seguía con otros grupos como uno de pequeñitas, de 14 años. Yo llegaba y para ellas era una fiesta, como si fuese Papa Noel. Por muy cansado que estuviera, yo miraba aquellos ojos y me decía: “Aquí hay cosas que hacer”. En el Celje siento ese mismo brillo en las caras. Y hay respeto entre nosotros. Al volver me hicieron una recepción fantástica, con los nombres de todos los jugadores portugueses en sus camisetas y el himno de Portugal. Fue fantástico. Es un sitio ideal para trabajar.

- En el balonmano gallego se celebra su éxito; por la vinculación con Portugal y por usted mismo, al que consideran un poco suyo.

- Yo también me considero un poco gallego. Primero, porque tengo muchos amigos en Galicia, mi mujer es gallega y tengo un hijo que nació en Vigo y otro que nació en Oporto. Es una mezcla perfecta. No noto ninguna diferencia entre los gallegos y los portugueses del norte. Somos todos iguales y en Vigo yo me siento en casa. Mi mujer siempre está ahí y yo también voy porque es un paraíso. La península ibérica, en general. Y la gente, en general, es maravillosa. A veces nos quejamos y no sabemos realmente dónde vivimos.

Pereira da instrucciones a sus jugadores durante su etapa en el Cangas. / Gonzalo Núñez

- Siempre menciona con cariño sus dos temporadas en Cangas.

- Todos los años voy a Cangas a llevar a un grupo queijo da Serra, un queso blando de oveja, que ha sido recientemente considerado el mejor del mundo en una feria internacional. Ellos saben que lo tendrán para su cena de Navidad. Mantengo las relaciones con todos. Fue una época de mucha expectativa para mí. No salió muy bien porque yo tampoco era muy buen entrenador en aquel momento. Tuve que aprender bastante, sobre todo a nivel de la relación con los jugadores. Era muy exigente. Lo sigo siendo, pero de una manera muy distinta. Camiña (mandatario del Frigoríficos) me decía: “Paulo, tienes que tener mano izquierda”. No entendía bien qué me quería decir. Él tenía razón. Yo sólo tenía dos manos derechas. Tú tienes que trabajar con las personas como son; algunas cosas se deben cambiar y otras no se necesita que cambien para rendir. Esa fue una de las razones por las que no llegamos más lejos.

- ¿Cuál es su diagnóstico del balonmano gallego y vigués?

- Me da pena. Yo iba desde Oporto a propósito a ver al Pilotes Posada cuando jugaba en Europa, con el pabellón lleno y un ambiente impresionante. Desde ahí hasta hoy… Yo sé que la gente puede no tener las mejores condiciones para trabajar. Pero lo que me impacta es ver el nivel de formación de los entrenadores. No digo que estén mal formados, pero les falta más. En Portugal, desde hace años, invertimos mucho en la formación del entrenador. Hay muchas oportunidades, durante la temporada, obligatorias o voluntarias, para que los entrenadores se reúnan, aprendan y discutan. Cuando estuve más tiempo en Vigo, me di cuenta de que no había oportunidades para que la gente aprendiese. Me da la sensación de que en España, una vez que sacas el título nacional, creen que ya lo saben todo. Y esto evoluciona, cambia, cada año hay cosas nuevas. Yo veía sobre todo cómo trabajaban con los más jóvenes y no era el camino; hacían lo mismo que con los adultos, lo reproducían. Y es diferente. La formación de los entrenadores debe ser un punto importante de cambio y claro, pagarles un poco más. Hoy en día nadie se involucra gratuitamente, lo que es entendible. La pasión es importante en un primer momento pero debe haber ayudas para que la gente subsista con el deporte. España es una referencia en balonmano, tiene los mejores entrenadores del mundo, pero eso no basta. Lo que yo sentía en Galicia es que hay que hacer mucho más para dar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, y que luego formen a los jugadores de manera conveniente.