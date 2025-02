Montañeiros Celtas trae a Vigo el mejor cine de montaña y aventura

El Club Montañeiros Celtas organiza el Mendi Tour Vigo-6ª Mostra de Cine de Montaña e Aventura. Serán tres días de programación, de hoy al jueves, en el Auditorio Municipal, de 20:00 a 22:00. La programación se abre hoy con «Una mirada atrás. El arte de equipar» (29 minutos), de Alfonso García, y «Nuptse, l’innaccesible absolu» (67 min), de Hugo Clouzeau. Mañana miércoles será el turno de «Red Rock Revolution» (8 min), de Jim Aikman; «Always Alive» (35 min), de Davina Montaz-Rosset, y «Of a Lifetime» (44 min), de Jérome Tanon. Para el jueves quedan «The Red Face Zone» (10 min), de Marco Tribelhorn; «Connecting Tre Cime» (7 min), de Marcial Sommer; «The Ice Builders» (15 min), de Francesco Clerici y Tommaso Barbaro, y «Painting the Mountains» (59 min), de Pierre Cadot.

Carte de la Mostra. / Montañeiros Celtas