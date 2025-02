Louzán insiste con Valencia pero reconfirma a Zaragoza para el Mundial 2030

El recién ratificado presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha hecho su primera parada mundialista en Zaragoza. Un gesto significativo, teniendo en cuenta todo el revuelo generado en las últimas semanas tras la insistencia del dirigente gallego en que Valencia debía ser sede mundialista. Una posibilidad que, por cierto, ha vuelto a reiterar desde el consistorio zaragozano, en el que se ha reunido con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. "Mantengo mi firme postura de que Valencia debe ser una de las sedes. Va a ser el campo más moderno y uno de los más grandes", ha aseverado, para después matizar que esto no afectaría a Zaragoza, que "no va a tener problema" para ser una de las ratificadas: "(Zaragoza) está cumpliendo con la hoja de ruta marcada, es la cuarta ciudad de España y estoy plenamente convencido de que será una de las once sedes españolas".

En cualquier caso, esta decisión no depende directamente de la RFEF, sino que la palabra final la tiene la organizadora del torneo, FIFA, que es proclive a reducir las 20 sedes actuales (once españolas, seis marroquíes y tres portuguesas) a 16 o 18. En ese sentido, Louzán ha recordado que todavía hay cosas que discernir incluso para el próximo Mundial, que se celebra en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que el último país ha pasado de tres sedes a una y México todavía tiene compromisos por cumplir. Y es este último punto el que da a Zaragoza ventaja respecto al resto, sobre todo gracias al buen ritmo de las obras de La Romareda, que ayer vieron como daba comienzo la reconstrucción del Gol Sur. "La del estadio era una actuación muy necesaria y estamos muy contentos y satisfechos por la magnífica labor que ha hecho el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón", ha suscrito Louzán.

De vuelta al polémico caso de Valencia, el presidente de la RFEF ha reiterado, una vez más, que hay una ciudad de las once preconfirmadas que está "en disposición" de ceder su puesto a la capital del Turia, aunque no ha desvelado su nombre. Lo que es seguro, eso sí, es que Zaragoza no es. De hecho, Louzán ha aprovechado su visita, la primera que hace a una sede mundialista, para conocer de primera mano todos los avances tanto en La Romareda como en el futuro estadio modular, el cual ha elogiado. "Es una decisión muy novedosa y creemos que acertada", ha dicho, para después subrayar que podría estrenarlo a finales de junio la selección absoluta femenina. Tanto es así que, a través de la RFEF, ya son varias las ciudades que se han interesado por el proyecto, con Málaga como la más visible de todas.

Otro de los temas que ha tratado Louzán ha sido el de la financiación. La RFEF ya ha estimado en 540 millones los necesarios para las reformas de los estadios mundialistas, pero la cita compete a muchas cuestiones que serán beneficiosas para las ciudades anfitrionas. Con todo, el presidente de la RFEF ha dicho estar "a la espera" de una reunión con el Gobierno de España y el Ministerio de Deportes, dirigido por la aragonesa Pilar Alegría, para comenzar a concretar cifras reales.

Unas declaraciones que Louzán ha hecho después de reunirse con la alcaldesa Chueca, los concejales de Deporte y Presidencia, Félix Brocate y Ángel Lorén, además de miembros de la RFEF que le acompañaban como el presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, quien también es miembro de la nueva junta directiva. Chueca ha señalado el "compromiso" de la ciudad con la RFEF, a la que ha tendido la mano para futuros eventos, y ha calificado de "ejemplar" el proceso que está llevando a cabo Zaragoza en todo lo relativo al Mundial 2030, especialmente en lo que tiene que ver con La Romareda y el modular del Actur, "clave" para que la FIFA "confíe" en la capital aragonesa.