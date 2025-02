As Celtas sigue dando pasos en este inicio de su historia. El nuevo equipo celeste compartió ayer con la afición la inauguración de sus nuevos vestuarios en A Madroa. Las puertas de esa estancia se abrieron para que los aficionados las visitasen. Para continuar con la celebración, se ofreció un pequeño aperitivo gratuito con delicias de la gastronomía gallega, como callos y empanadas. Además, se aprovechó la ocasión para realizar la primera fotografía oficial de la primera peña de As Celtas registrada: «As Guerreiras Celtas». A la jornada asistieron diversas autoridades, como el alcalde, Abel Caballero; la vicepresidenta de la Deputacion, Luisa Sánchez; o el concelleiro del BNG Filipe Abalde, que estuvieron acompañados por la presidenta celeste, Marián Mouriño, y por la consejera encargada de As Celtas, Xisela Aranda.

Una mañana de estrenos en A Madroa