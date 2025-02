El Inelsa Solar Asmubal falla en el asalto al liderato

El asalto al liderato del Inelsa Solar Asmubal Meaño con ese doble partido en las Canarias no tuvo el resultado esperado. El conjunto dirigido por Juan Costas no pudo hacer pleno en su apuesta arriesgada de jugar dos partidos en dos días. En el primer encuentro frente al Romade, el Meaño fue muy superior (12-35), dando descanso a las titulares pensando en el choque del día siguiente, que era ante el Rocasa. Fue un partido extraño, porque el Meaño nunca estuvo cómodo a pesar de que llegó a estar 4 goles arriba (19-23, min. 40), pero llegó el apagón. En defensa el conjunto gallego no estuvo fino. Se escapó una victoria que le hubiese llevado a ser líder en solitario (28-26).

La SAR Rodavigo asaltó el Polvorín y rompió la racha de siete victorias consecutivas del Oliveira&Faro Saeplast Cañiza (25-31). El conjunto dirigido por Vero Posada borró con una gran defensa a Sara y Carla y el Cañiza, que echó mucho de menos a Arima, no encontraba soluciones. Las visitantes se pusieron por delante desde el inicio y aunque el Cañiza lo intentó todo, cambiando sistema defensivo y jugadoras, no pudo darle la vuelta. En la segunda mitad llegó a igualar (17-17, min. 37), pero la SAR reaccionó con un parcial de 0-4, que acabó con todas sus opciones.

El Rubensa Indupor aseguró matemáticamente la permanencia con la victoria sumada esta jornada frente al Fuentes Carrionas (30-28). Las locales regalaron los primeros quince minutos, en los que no defendieron nada (5-9, min. 15). El Porriño se transformó con la incorporación de Iria Benaches y el cambio a la defensa 6:0. Al descanso, 17-16. En la segunda parte, el Porriño llevó la iniciativa, pero con distancias cortas.