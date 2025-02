La falta de pegada condena al Coruxo

3 SALAMANCA CF UDS: Jonvi, Parra, Cantero, Murua, Souley, Cristeto, Amaro (Alberto, minuto 74), Juancho, M. Galván (Rubén de Tomás, minuto 67), Loren (Ares, minuto 59) y Emana (Álvaro, minuto 74). 0 CORUXO: Esteban, Johan (Dani, minuto 85), Naveira (Samu, minuto 78), Guido (Brais, minuto 78), Borja Marchante, Añón, Willy, Nacho, Hugo Rodri, Fer (Yago, minuto 81) y Álex Pérez. GOLES: 1-0, minuto 16: Galván. 2-0, minuto 89: Ares. 3-0, minuto 90: Cristeto.

El Coruxo no pudo conseguir la ansiada victoria, aunque lo estuvo intentando hasta el final. Pero los de O Vao no tuvieron fortuna, ya que con el 1-0 podían haber iggualado el encuentro en el caso de hacer anotado el penalti que tuvieron.

A los tres minutos de arrancar el encuentro, el Salamanca ya avisó al cuadro visitante con un disparo desde fuera del área de Galván, que por suerte para los intereses del Coruxo se marchó alto. Sin embargo, el cuadro visitante hasta el momento llevaba el control del medio campo en el verde para intentar generar ciertas ocasiones de peligro en el área rival. Iban pasando los minutos y el Coruxo seguía dominando en el terreno de juego intentando encontrar ese hueco que le permitiese hacer daño al conjunto salmantino. Ahora bien, llegados en el primer cuarto de hora, el cuadro visitante estuvo a punto de avanzarse en el electrónico con una gran jugada colectiva aunque esta vez no hubo fortuna de cara a los últimos metros finales. Se mantenía de momento el empate a 0 en el luminoso. Pero, en el minuto 16, el Salamanca se avanzaba en el marcador con un tanto de Galván, tras un desajuste defensivo del equipo visitante, donde el cuadro local realizó un envío en largo y acabó enviando el balón dentro de la portería que defiende Esteban, donde no pudo hacer nada. Duro palo para el Coruxo que le tocaba remar en contra a pesar de tener el control de balón en el verde. Pasado el ecuador de la primera mitad el resultado seguía siendo de 1 a 0 a favor de los locales, aunque el Coruxo no paraba de intentar generar oportunidades de gol en la meta de Jonvi, guardameta local, para volver a poner el tanto de la igualada en el luminoso.

Nacho Fariña, del Coruxo, lucha por un balón durante el partido de ayer. | Salamanca CF UDS

A falta de diez minutos para terminar el primer tiempo, el encuentro seguía con el mismo resultado, aunque parecía que el cuadro local se encontraba algo más cómodo en el terreno de juego, ya que tenía el control de la pelota. Ahora le tocaba al Coruxo defender y apretar al máximo los dientes para no descolgarse del choque. En el minuto 38´, el equipo forastero tuvo una gran oportunidad de gol para empatar el partido, pero el balón se marchó fuera de la portería de Jonvi.

Ya empezada la segunda parte, el Coruxo tuvo un pequeño susto, ya que Emaná estuvo a punto de anotar el segundo gol para los locales, pero por suerte para los intereses del cuadro visitante despejaron bien el balón los zagueros, alejando el peligro de su propia área. En el minuto 51, tuvo que defender el cuadro gallego una falta en su parcela de campo, que acabó atajando el balón Esteban con plena seguridad. Cabe destacar que no salió muy enchufado el Coruxo al partido aunque les quedaba tiempo para igualar el resultado. Tres minutos después, el cuadro visitante recibió una doble ocasión por parte de los jugadores salmantinos, donde el cancerbero rival pudo evitar la segunda oportunidad local. En el 56´, el Coruxo dispuso de una pena máxima que le hicieron a Johan, pero Añón desde los once metros no convirtió el penalti en gol. Fue una lástima, ya que de haber marcado se hubieran puesto 1 a 1 en el partido. Pasada la hora de encuentro, el cuadro visitante no se vino abajo a pesar de haber fallado el penalti y trata de buscar el tanto de la igualada. A falta de veinte minutos para cerrar el partido, el Coruxo lo seguía intentando y en una de esas acciones peligrosas al área contraria a punto estuvo de anotar el tanto de la igualada, pero Jonvi, el meta local, detuvo bien el esférico. Cada minuto que pasaba iba en contra de los intereses del cuadro gallego, que no pudieron marcar.