El capitán del Liceo coruñés estalla contra un periodista: "Eso es feo; eso no se hace"

Hay mil formas en las que se va mostrando la preminencia del Barcelona y del hockey catalán en la OK Liga. Desplazamientos, decisiones estamentales y arbitrales e incluso el trato mediático.

El capitán Dava Torres, justo unos minutos después de perder con el Barcelona en el Palau, estalló ante uno de los reporteros de Esports3, la televisión pública catalana que tiene los derechos de la competición, por detalle que explica mucho de este deporte y de cómo lo ven en ciertos sectores.

Fue en la entrevista postpartido en la que le espetó con evidente enfado: "Estaba aquí, te dije que iba (a hacer la entrevista) y me dijiste que no, porque estaba Pablo Álvarez (jugador del Barcelona). ¿Esports3 es la de todos? ¿Es la de la liga, no? ¿No es la del Barça, es la de todos? Pues tratamos a todos igual. Si yo estoy aquí de primero, me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez, no soy menos que Pablo Álvarez. Vino Pablo y me dijiste que esperara, eso es feo", le lanzó ante el hecho de que tuviese que esperar en cuanto apareció el jugador culé, otra muestra de la que, a su juicio, es una evidente diferencia de trato a todos los niveles, sobre todo con el Liceo en una competición que cuenta con todos sus equipos catalanes, menos dos.

El periodista que le entrevistó, Joan Ferrán, se excusó diciendo que siempre empezaban con el equipo que había salido victorioso. Posteriormente, Dava Torres, aún con signos evidentes de molestia, accedió a realizar la entrevista después del encuentro para hacer públicas sus impresiones.

El momento fue recogido en redes sociales por por la TVG, quien emitió el partido en directo con señal del operador catalán, así como por el jefe de prensa del club herculino, Antón Baldomir, quien exigió «Respeto... algo tan sencillo y en ocasiones tan complicado de conseguir». En el extracto que recoge X, Ferrán recibe la reprimenda del jugador, y aunque el entrevistador intenta justificarse, sus nervios le juegan una mala pasada, y en un momento del intercambio de palabras, se confunde al interpelar al capitán como Pablo, el jugador al que le da prioridad por delante de Dava.

El roce llegó justo después de un partido en el que el Liceo resistió y tuvo contra las cuerdas al Barcelona, pero en el que falló en la bola parada y acabó pagando con una derrota que rompe su racha, pero con la que demuestra que está más cerca que nunca de los blaugranas. Aún queda la Copa y los play off.