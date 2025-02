Peleteiro: «Quiero encontrar mi mejor versión»

La atleta Ana Peleteiro afirmó que en esta nueva etapa, en la que ha cambiado de entrenador y detalles técnicos como la pierna de batida, se está encontrando «mejor que nunca» en el aspecto físico, aunque todavía no pueda reflejarlo en la técnica en el Gran Premio de Valencia que se disputa hoy.

«Quiero aceptar los tiempos por primera vez en mi carrera. Quiero encontrar mi mejor versión, estabilidad en campeonatos y, sobre todo, en mitines, que era lo que más me frustraba. Las cubanas me funden siempre en los mitines, son capaces de saltar 14,50 durante todo el año y yo eso yo no lo he tenido porque no he querido sacrificar competiciones», dijo.

Así, la medallista olímpica gallega reflexionó sobre su estado un día antes de saltar en el Velódromo Luis Puig: «Para mí, venir a Valencia es todo un honor, me lo paso muy bien en la pista, es una ciudad que me encanta y vengo con todo el gusto del mundo».

La saltadora llega a Valencia con molestias en la rodilla, por lo que su objetivo es disfrutar de la competición y encontrarse lo mejor posible. «Es un problema del nervio. Está loco, hay días que me duele y otros puedo saltar y entrenar», confesó.