El Barcelona juguetea con el Valencia

Son muchas las tropelías que cometen todos esos gerifaltes que compran clubes de fútbol para mercadear con ellos hasta arrancarles el alma. Ya sean jugueteros o hijos de pescador. Pero las de Peter Lim con el Valencia son especialmente llamativas e impactantes, corrompiendo incluso la memoria de nuestro fútbol. Que el Barça haya marcado a uno de sus más duros contrincantes 12 goles en dos semanas es impactante. Pero que el público de Mestalla, harto, comenzara a largarse del estadio a la media hora de comenzar unos cuartos de final de Copa y con 0-4 en el marcador, escapa a la razón.

Ferran Torres, criado en l’Horta Nord valenciana, se negó a celebrar gol alguno. Marcó tres de los cuatro que se embolsó el Barça en la primera media hora [en el 7-1 liguero de la última semana de enero los azulgrana marcaron cuatro en 24 minutos]. Y Ferran entendió rápido que aquello iba por inercia. Que si él seguía apretando, que si Pedri continuaba abrumando, que si Lamine Yamal finalizaba sus desfiles en la red y no en el palo, y que si Raphinha y Fermín insistían en sus desmarques por la garganta del campo, no habría fin.

El Barça no tenía frente a sí a un rival, sino a un grupo de futbolistas que también se sienten señalados y condicionados por un futuro incierto; y a un entrenador, Carlos Corberán, consciente de que su guerra no podía ser la Copa, sino ese partido del domingo frente al Leganés. Del Barça lo mejor que se puede decir es que nunca perdió la concentración. No debió ser fácil. Más aun al ver cómo los aficionados que se quedaron en Mestalla hasta el final regalaban «olés» a su juego. Mientras, los goles iban cayendo con la tortuosa cadencia de la gota china.Mestalla, mientras, se mofó un rato de sus jugadores. Qué le queda ya.

La Real

Mientras tanto, la Real Sociedad completó el cuadro de semifinales al imponerse en Anoeta 2-0 al Osasuna.