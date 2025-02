Un árbitro denuncia el acoso sufrido durante un partido de infantiles

El fútbol vigués volvió a ser escenario esta semana de un nuevo episodio desagradable con un árbitro como triste protagonista por el acoso sufrido durante un partido de infantiles por el entrenador y el delegado de uno de los dos equipos, según consta en el acta arbitral.

El partido Nieto A-Coya A, correspondiente a la jornada 3 de la fase de ascenso de Tercera Futgal infantil hubo de ser suspendido en el minuto 74 después de que el entrenador del Coya comunicase al colegiado que retiraban al equipo del partido disconforme con las decisiones arbitrales. Y a partir, según explica el árbitro en el acta, comenzaron una serie de amenazas y descalificaciones que «hicieron temer por mi integridad física».

La polémica surge en el tramo final del partido disputado el pasado miércoles en el campo del Meixoeiro de Vigo y cuyo arbitraje correspondía a Juan Fernández, colegiado vigués de 18 años. Después de la expulsión de un jugador del Coya, el entrenador de este equipo, fue expulsado, según el acta, «por salir del banquillo con los brazos en alto y gritando en señal de protesta por una de mis decisiones» y también vio la segunda amarilla el delegado del mismo equipo.

Cuenta el árbitro que después de enseñar las tarjetas rojas «el entrenador del Coya me aplaude de manera irónica mostrando un gesto de desaprobación a mi decisión. A su vez, comienza a gritarme, insultarme en términos que debido al nerviosismo del momento no puedo precisar y recriminarme distintas acciones sucedidas durante el partido, visiblemente exaltado y fuera de sí. Momento en el que llegué a temer por mi integridad física».

El entrenador del Coya comunicó al colegiado que retiraba al equipo del partido por lo que el partido fue suspendido en el minuto 74 con 2-0 a favor del Nieto. Pero los problemas no acabaron ahí porque después de la suspensión y camino de los vestuarios, siempre según el acta, el delegado del Coya reclamó los datos del árbitro para denunciarlo y un compañero del árbitro que estaba presente tuvo que interceder «porque se encontraba gritándome a escasos centímetros de mí» y le impedía el paso al vestuario. Cuenta el árbitro que durante los sesenta metros de distancia hasta el vestuario el técnico y delegado del Coya no dejaron de gritar y protestar con frases como «ahora te voy a denunciar a la policía, te vas a enterar, vas a ver lo que es bueno, te vas a arrepentir». El árbitro, a la salida de los vestuarios, fue advertido de que los dos responsables del Coya estaban esperando en el aparcamiento exterior del campo y que por ese motivo el automóvil entró en la zona interior del campo para que pudiese salir con mayor tranquilidad. La policía se personó en las instalaciones del campo de Meixoeiro para interesarse por lo sucedido aunque no consta que se haya presentado denuncia alguna.