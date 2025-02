Naomie Alnatas: «Me encanta la mentalidad del Celta»

En una semana en la que no hay competición oficial debido al parón por selecciones, el Celta Femxa Zorka presentó ayer a su última incorporación, la francesa Naomie Alnatas. La escolta jugó la temporada pasada con el Spar Gran Canaria y guarda un recuerdo especial de su primera visita a Navia. «Recuerdo ese partido porque una jugadora del Celta me golpeó en la cara y me rompió la nariz», reveló. «El ambiente en el pabellón era muy bueno, pero yo no pude terminar el partido y perdimos».

Naomie lleva varios días entrenando con la plantilla celeste. La jugadora no fichó por nadie en verano, para recuperarse de una lesión de tobillo, y el club quería saber cómo se encontraba antes de cerrar su contratación. «Evidentemente fue duro no jugar», acepta la exterior francesa. «Pero me fui a casa y la verdad es que este tiempo me vino muy bien mentalmente. Ahora tengo unas ganas enormes de jugar y ayudar al equipo».

Sin haber podido debutar, la llegada de Naomie ha coincidido con dos victorias consecutivas. A la de Navia sobre el Estudiantes asistió como espectadora; a la de Zaragoza, ya como parte de la convocatoria. Después de unas risas, asegura: «Me encanta la mentalidad del Celta. Estamos haciendo un buen baloncesto y con Quinn –la otra incorporación de enero– hay un buen balance. Quiero aportar mi energía al equipo y ayudarlo».

Sobre lo que puede ofrecer, Naomie apunta: «Quiero aportar puntos, defensa, todo lo que pueda hacer. Mi energía es contagiosa y eso también se lo puedo transmitir al equipo».

Naomie Alnatas, con el presidente del Celta Femxa Zorka, Carlos Álvarez, y la directiva María José Táboas. / Marta G. Brea

En estos días sin competición, la escolta está trabajando con gran intensidad. «Necesito ponerme al día con los sistemas y me viene muy bien para adaptarme al club y a la ciudad», asume.

La próxima semana será muy exigente para el Celta, que en cuatro días disputará dos partidos. El primero el jueves (20:30) ante Gernika, tres victorias por encima. El siguiente será el domingo (18:00), frente a un candidato al título como Perfumerías Avenida.