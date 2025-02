La más viguesa

El universo entero se contiene en Vigo. La historia que reposa y el presente que galopa. Lo próximo y lo distante en la sangre de sus gentes. Su mar en oleaje y sus colinas apuntando al cielo. Vigo se resume en esa ladera que va del puerto, que lo alimenta y lo asoma, a O Castro, en cuyo vientre se prendió la chispa. Los siglos se han grabado en esas raíces y esas piedras, que Lea Breinholt Moeskjaer corona. También ella forma parte ya de Vigo. Su relato íntimo se inscribe en la sucesión de las generaciones.

Lea es una viguesa que no nació en Vigo y que lo habita en Bouzas, que tampoco lo era. La fusión completa la identidad. Danesa, conoció al olívico Nacho en Costa Rica. Estudiaban ambos en intercambio. Ella, español y Relaciones Internacionales; él, Biología. Se enamoraron al punto de no dejarse partir al cabo del curso. Se mudaron durante seis meses a Dinamarca para que Lea completase sus estudios. Después, a Vigo. Sucedió hace una década.

Ya aparece entonces, tan llamativo su Breinholt Moeskjaer, en los registros de algunas carreras populares. «Siempre he practicado deporte; principalmente jugué al fútbol muchos años», revela. «Pero también desde pequeña he salido a correr».

Desapareció, sin embargo, durante un cierto tiempo. Se explica por los dos querubes que bailan a su alrededor: Lucas, de 6 años, y Alba, de 4. Hijos de Nacho y Lea, a la vez que prole de Vigo. «Con los niños, al principio, no hice mucho por falta de tiempo. Desde hace un par de años he empezado a salir a correr más por mi cuenta. El deporte es algo que siempre me ha gustado y que siento necesario».

Lea se ejercita tres veces por semana, si su agenda lo permite, con el paseo boucense entre sus escenarios predilectos. Recorre entre 10 y 20 kilómetros en esas sesiones. Es el arco que prefiere cuando decide competir. Participó, por ejemplo, en la Vig-Bay de 2016. Completó el medio mararón en 1.42:54; 1.487ª de 4.038 participantes; 55ª de 636 mujeres.

Lea, en pleno esfuerzo. / Adrián Irago (Singletrack)

El reto de este domingo era bien distinto: tres kilómetros de serpenteo entre el Paseo das Avenidas y la fortaleza. Comprimidos en esa orografía, 152 metros de desnivel y 643 peldaños de escalera. «Nunca había participado. Es una carrera dura pero tienes en mente que no tardas mucho y eso te permite seguir», analiza Lea.

Ganó sin saber que ganaba hasta que percibió el jolgorio en la meta. «No estaba muy segura, la verdad. Fui un poco a mi rollo. No había visto mujeres a mi alrededor pero tampoco era muy consciente de cómo estaba el tema». En realidad, viajaba con holgura. Paró el crono en 14:40. Noemí Álvarez llegó 31 segundos después.

«A partir de onte é unha das favoritas para calquera proba do Run Run Vigo 2025», aseguran desde Singletrack Outdoor Sports, la empresa organizadora, que dirige Guillermo Janeiro. Añaden: «Non es un atleta vigués autorizado se non tes subido ao Castro». Ya nadie más viguesa que Lea Breinholt Moeskjaer.