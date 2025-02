Doncic: «El objetivo es ganar el campeonato»

Luka Doncic, nuevo jugador de Los Angeles Lakers, ha comentado que «en algún momento» ya supo «que esto iba a ocurrir», en alusión a su fichaje por la franquicia californiana. El propio Rob Pelinka, gerente general de los Lakers, abrió la presentación del esloveno. «Es un acontecimiento sísmico en la historia de la NBA. Tenemos a una superestrella mundial de 25 años que va a subirse al escenario de la marca de baloncesto más popular e influyente del mundo», opinó.

Doncic admitió que compartir franquicia con LeBron James «es como un sueño hecho realidad. Siempre lo he admirado. Hay muchas cosas que puedo aprender de él. Ambos hacemos que nuestros compañeros sean mejores. Nuestro coeficiente intelectual es muy alto, así que creo que eso va a ayudar a todos», afirmó.

El canterano del Madrid habló de cómo había lidiado con cambiar de equipo. «Emocionalmente fue muy duro. Estaba casi dormido cuando recibí la llamada y tuve que comprobar que no era el Día de los Inocentes. Realmente no me lo creía y fue un gran ‘shock’. Era mi hogar. Pensaba que iba a pasar toda mi carrera allí porque la lealtad es una palabra importante para mí», confesó, esquivando polémicas. «Es su decisión, no tengo comentarios».

Para cambiar de tercio, se centró en sus propósitos. «El objetivo es ganar el campeonato», aseveró Doncic, que se defendió de críticas hacia su implicación defensiva. «Este año me he esforzado mucho, estoy siendo más activo y más coral. Creo que este año he dado un paso adelante, pero necesito dar más pasos adelante».