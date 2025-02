La tenista rumana Simona Halep anuncia de manera repentina su retirada

La tenista rumana Simona Halep, exnúmero uno del mundo, ha anunciado su retirada del tenis profesional tras sufrir una derrota en su primer partido de 2025, en el torneo de Cluj (Rumanía).

La bicampeona de 'Grand Slam', de 33 años, sólo ganó dos juegos en el partido ante la italiana Lucia Bronzetti, que se impuso por 6-1 y 6-1 en sólo 59 minutos. Después, llegó la sorprendente noticia de la ganadora de Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019.

"Esta noche, no sé si con alegría o con tristeza, creo que ambos sentimientos me están poniendo a prueba, tomo esta decisión con el alma. Siempre he sido realista conmigo misma y con mi cuerpo. Es muy difícil llegar a donde estuve, y sé lo que significa llegar. Por eso he querido venir hoy aquí, a Cluj, para jugar delante de vosotros y despedirme", anunció en una emotiva entrevista en la pista.

"Es la última vez que juego aquí y no quiero llorar. Es algo muy bonito. Llegué a ser número uno del mundo, gané 'Grand Slams', es todo lo que quería. La vida sigue, hay vida después del tenis y espero que nos volvamos a ver. Vendré al tenis aquí tan a menudo como pueda y por supuesto seguiré jugando, pero para ser competitiva hace falta mucho más y en este momento ya no lo soy", añadió.

Halep, que fue sancionada con cuatro años de dopaje que se redujeron a nueve meses tras dar positivo en la sustancia prohibida 'Roxadustat', había competido por última vez en el circuito WTA en octubre en Hong Kong (China).

La jugadora de 33 años también disputó un torneo de exhibición en Abu Dabi en diciembre, pero posteriormente se retiró de la fase previa del Abierto de Australia alegando dolores en la rodilla y el hombro.

A principios de esta semana, Halep admitió que retirarse se le pasaba "por la cabeza muy a menudo". "Soy vieja, tengo lesiones de las que no puedo recuperarme. Mi rodilla no se recupera", confesó entonces a la web rumana Golazo.ro.