El Sárdoma se baja del podio

2. Dépor B: Martina Rivas; Alejandra de Benito, Paula Novo, Elena Vázquez, Sara Cercido (Emma Gandoy, min. 70), Paula Redruello, Yanis Citoula (Paula Martínez, min. 70), Paula Monteagudo, Lucía Mariño (Dunia Dahmouni, min. 46), Anfal El Yamani y Laura Otero. 1. Sárdoma CF: Olalla Vila; Cheila Neves (Estefanía Garijo, min. 82), Aida Samper, Nerea Alonso, Eva Valverde, Estela Castro, Judith Gallardo, Sabela Gómez (Sara Porto, min. 78), María Rodríguez (Carla Carballo, min. 82), “Luchi” Fernández (Elisa Gonzalo, min. 60) y Andrea Albiol. Árbitro: Carlos López (Delegación de A Coruña). Amarillas a la local Citoula y a las visitantes Cheila y Nerea. Goles: 0-1 (min. 9), Albiol. 1-1 (min. 45), Otero. 2-1 (min. 77), de Benito. Incidencias: Ciudad deportiva de Abegondo. Decimoctava jornada del grupo 1 de 3ª RFEF.

El Deportivo B se llevó el partido y el golaveraje particular (ganó 0-2 en As Relfas), recuperando la posición de líder y dejando a las viguesas a cinco puntos y a tres del podio, que cierra As Celtas.

El Sárdoma dejó escapar al menos un empate en un partido regular, con presencia de tres de las cuatro principales cañoneras del campeonato (la viguesa Paula Monteagudo en las filas locales, “Luchi” y Albiol en las visitantes), lo que provocó cierta decepción. Monteagudo, ex del conjunto de As Relfas, tuvo dos ocasiones muy claras y disparó al muñeco; Albiol marcó el gol, un regalo de la zaga coruñesa, y tuvo una falta directa al palo, pero nada más. Y “Luchi” tampoco estuvo.

No, no fue un buen encuentro. Tras un fuera de juego visitante, un pase de Novo a Cercido, que se confió, no fue bien controlado por ésta cerca del área, llegó con fe Albiol, se llevó el cuero y no se lo pensó: zapatazo con la guardameta adelantada. Curioso. Todos los goles fueron regalos clamorosos.

Fue el momento mágico sardomista. Porque un minuto después una incursión de la lusa Cheila por la banda derecha acabó en derribo cerca del vértice del área, que Albiol botaba al palo izquierdo de Martina Rivas. Y lo que pudo ser el 0-2 dio paso a un partido en el que la zaga visitante se imponía -especialmente Aida- mientras la medular deportivista buscaba hacerse con el control del choque.

Y las locales espabilaron. Primero Anfal remataba fuera dentro del área. Después, Paula Monteagudo se giraba, se acomodaba el cuero y soltaba dos zapatazos, pero dirigidos justo al centro de la portería, atrapados por Olalla. También Otero. Entremedias, “Luchi” robaba el cuero a Novo, le llegaba a Albiol y, con la portera adelantada -una vez más-, la de Benicarló lanzaba un obús en lugar de un golpeo suave. Se le iba alta otra ocasión de oro. Y quien perdona paga.

Olalla sacaba de portería, flojo y mal, Otero recuperaba el cuero y no se lo pensaba: chut a la portería, que las guardametas adelantadas (y que no miden 1,80), son un chollo, igual que sucedió en el Lóstrego-Celta. Balón que se colaba entre el guante de la portera viguesa y el larguero. No solo Albiol sabe aprovecharse de la estatura de las porteras rivales (y de su mala colocación). Empate a segundos del descanso. Jarro de agua fría.

El Sárdoma no lograba hilvanar de medio del campo hacia arriba y perdía así cualquier capacidad de respuesta ofensiva. Y acabó por cumplirse el dicho. Un cabezazo mal direccionado de Dahmouni se iba fuera. Olalla tapaba una incursión de Anfal, ganándole el mano a mano. Pero hasta ahí. Saque de esquina, cabezazo en el segundo palo de una deportivista, balón con bote, indecisión de portera y zaga y, entre cuatro sardomistas dubitativas, metía la bota De Dios. Gol incomprensible y adiós al podio.