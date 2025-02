El Oliveira&Faro Saeplast reclama la victoria en Gijón

El Gijón-Oliveira&Faro Saeplast Cañiza no ha finalizado. El choque de la jornada, ya que el líder recibía al tercer clasificado, no decepcionó por espectáculo e igualdad. Pero, además, hubo polémica. En el acta arbitral aparece un empate (31-31), pero el Cañiza defiende que la mesa no sumó un gol de Emma Pérez en el minuto 23:30. La reclamación ya está presentada ante la Federación Española con el corte de vídeo y habrá que esperar la resolución del Comité de Competición. Con respecto al encuentro, enorme el conjunto gallego, que en los momentos duros supo aguantar y sobreponerse (24-20, min. 47).

La SAR Rodavigo venció con rotundidad al Romade (36-22) y rompió esa racha de dos derrotas. En la primera parte el partido estuvo más reñido porque la SAR estaba desordenada en defensa (16-13, al descanso). Ajustaron la defensa y se solucionaron los problemas.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cumplió y superó con facilidad al colista, el Juventud Las Palmas (22-43). Lo más complicado fue mantener la seriedad y concentración hasta el final. El Meaño lo logró dando minutos a todas sus jugadoras.

El Rubensa Indupor Porriño cayó en su visita al Getasur (29-21), en un partido en el que las gallegas viajaban con muchas bajas. El equipo madrileño tuvo desde el inicio distancias de 4 o 5 goles, y aunque el Porriño probó diferentes defensas, no se encontró cómodo en ningún momento.