Mario Méndez, un delfín de oro

Mario Méndez prolonga su estado de gracia. El nadador vigués había conquistado hace escasos días un oro en 1.500 metros (15:30.77) y un bronce en 800 (8:12.19) en la Challenge de Ginebra. Ayer, en la Piscina Parque del Oeste, en Oviedo, tocaba prolongar ese esfuerzo hasta los 5.000; los correspondientes al Campeonato de España de Larga Distancia. Y Méndez ha vuelto a exhibir su talento y polivalencia en las pruebas más exigentes. Ese nuevo título en sus vitrinas lo certifica.

Mario Méndez, que desde el año pasado milita en el Santa Olaya asturiano –ayer competía, de alguna manera, en su segundo hogar–, lleva en gran estado de forma desde mediados de noviembre. En el Campeonato de España de Piscina Corta había quedado campeón en 1.500, a solo dos segundos de la mínima para el Mundial, y subcampeón de 800. La dificultad estribaba, en este tramo de la temporada, en conservar esa fluidez durante tanto tiempo y teniendo que someterse a los cambios de planificación que cada reto implica.

De inicio, Méndez decidió asumir un papel más secundario. Fue Guillem Pujol, con quien tantos pulsos ha mantenido, el que marcó un ritmo brutal, que a la postre le resultó muy útil al olívico. «Sirvió para espabilar la prueba», reconoce. «Fue muy exigente: Yo pude mantenerlo, pero dejó atrás a la mayoría de rivales».

El vigués tomó el liderato de una manera natural, tan pronto Pujol aflojó. De hecho, el catalán acabó desfondándose, quizá por un mal cálculo, y quedó sexto (55:13.44). Incluso Mario Méndez admite su agotamiento en los últimos largos. «Al final de la prueba me pasó factura y me costó acabar a un ritmo muy alto, pero la ventaja que había conseguido sacar al resto me valió para conseguir la victoria».

Ciertamente el colchón que pudo gestionar era notable. Mario Méndez acabó coronando el podio con 53:37:65. Sander Crooijmans (CN Tenis Elche) se quedó con la plata (54:22:31) y Raúl Santiago, (CN Granollers), con el bronce (54:30:20).

El sueño de Los Angeles

«Estoy muy contento con la prueba que he hecho. Los tiempos, la forma de nadar y las medias que quedaron dicen que estoy en una muy buena forma de cara a las próximas competiciones del Campeonato de España», deduce Mario Méndez. «Me hace soñar con objetivos muy ambiciosos. Este año me quedé a las puertas del Mundial de Piscina Corta en Budapest y no quiero que vuelva a pasar. Quiero competir por estar con los mejores, luchar con ellos e intentar ser el mejor deportista posible».

El vigués se atreve a prolongar la mirada hacia otro horizonte. «Los Ángeles 2028 está muy lejos, hay pocas posibilidades pero lo voy a intentar», se promete a sí mismo. «En cada entrenamiento y cada competición nos acercamos un poco más a ese objetivo, confiando siempre en mis entrenadores y mis compañeros para que me ayuden a conseguirlo».