El Coruxo se permite el lujo de soñar

1 CORUXO: Alberto; Terranova, Borja, Guido, Naveira (Samu Araújo, minuto 46); Willy Ibáñez, Nacho_Fariña; Álex Pérez, Álex Rey (Hugo Rodri, minuto 46), Añón (Brais Penela, minuto 82) y_Fer (Ínsua, minuto 64). 0 LLANERA: Berto Hórreo; Leyder, Donaté (Meaurio, minuto 46), Paul Otía, Charbel; Mateo, Álex (Yaya, minuto 64); Vity, Mathie (Izan, minuto 82), René y Tito. GOL: 1-0, minuto 8: Álex Rey, de penalti.

No le faltaba la razón a David de Dios cuando decía lo que cambiaban las cosas con dos victorias o dos derrotas consecutivas. El Coruxo logró encadenar su segundo triunfo y pasaba de ocupar plaza de play out de permanencia a colocarse a tres puntos de la fase de ascenso de categoría.

A estas alturas de la temporada lo importante es ganar, sea como sea. Es por ello que lo importante de ayer fueron los tres puntos ante el Llanera. El equipo asturiano llegaba a O Vao a siete puntos de la salvación, pero con una racha de tres jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El partido no fue entretenido, por eso lo mejor fueron los tres puntos. El encuentro comenzó con un Coruxo que intentaba tener el balón y con un Llanera que colocaba adelantada la defensa para que los vigueses no lograran su objetivo. El problema del Llanera fue que a las primeras de cambio acabó con sus opciones. Una recuperación de Fer le permitió meterse en el área. El defensor no dudó en barrerlo, cometiendo un penalti que no ofrecía discusión. Álex Rey no falló desde los once metros, poniendo al Coruxo por delante en el marcador a los ocho minutos de juego.

Lo más difícil estaba hecho y el gol parecía un gran botín por el juego desarrollado por el Llanera. Y es que los asturianos tenían un problema muy serio de medio campo hacia arriba. No daban la impresión de generar peligro y eso que dispusieron de tres claras ocasiones para marcar. Pero cuando un equipo tiene problemas en la clasificación, los problemas crecen y los errores se multiplican.

Los primeros cuarenta y cinco minutos de juego transcurrieron con más pena que gloria. El gol era lo mejor, por lo que el tiempo de descanso invitaba a diseñar una estrategia mejor para la segunda parte. Además del gol, lo mejor del Coruxo era el buen trabajo defensivo que estaba realizando, y que minimizaba el trabajo ofensivo del Llanera.

Tras el paso por el vestuario, el entrenador vigues, David de Dios, movió el banquillo, obligado por las circunstancias. Álex Rey tenía molestias y le dejaba el sitio a Hugo Rodri; y Naveira, con una amarilla, permitía el debut de Samu Araújo. Buen partido del lateral, que se sumó en más de una ocasión al ataque.

Las cosas no cambiaron demasiado en la segunda parte. El Llanera adelantaba líneas queriendo crear más peligro en el área del Coruxo, pero la verdad es que el buen trabajo de los vigueses en defensa frustraron a los asturianos, que de medio campo hacia adelante se perdían y no creaban excesivo peligro.

Chichi Hidalgo, entrenador del Llanera, tampoco tenía en el banquillo demasiadas herramientas para poderle dar un giro al partido. Solo hizo tres de los cinco cambios permitidos, y la verdad es que tampoco ayudaron demasiado a su equipo.

A medida que pasaban los minutos, el Llanera arriesgaba más y más para poder llegar al área del Coruxo. Pero los vigueses estaban firmes y recuperaban con facilidad el esférico para jugar a la contra. Los asturianos conseguían replegar con rapidez, por lo que el partido se convertía en un ida y vuelta sin orden ni concierto y en donde lo mejor para los vigueses era que el Llanera no creaba demasiado peligro.

Con el paso de los minutos, los asturianos comenzaron a tomar más riesgos. El Coruxo recuperaba el balón y se plantaba con velocidad a la contra. Pero claro, el buen hacer en defensa no tiene, de momento, continuidad en ataque. Al equipo vigués le sigue faltando pegada y necesita generar muchas ocasiones para poder conseguir marcar un gol.

Los minutos finales del partido pasaron sin pena ni gloria, y con la sensación de que los vigueses lo tenían todo bien atado.

El próximo fin de semana, el equipo entrenado por David de Dios visita a un Salamanca que está a tres puntos en la clasificación. Un partido en donde puntuar puede significar un punto de inflexión en la temporada.