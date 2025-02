El Barça sale abucheado del Palau tras derrumbarse ante el Manresa

El Baxi Manresa visitó el Palau (92-103) en un momento delicado del Barça. El conjunto de Penyarroya parece que no es capaz de asentar las buenas sensaciones, que no termina de echar de su mente los fantasmas de las derrotas cercanas. Parecía que había superado el momento crítico de la temporada donde todo eran problemas, donde el equipo no fluía y la figura del entrenador, Joan Peñarroya, se ponía en entredicho. Llegó a estar al límite. Sin embargo, todo apuntaba a que la dinámica se había redirigido.

La derrota contra el Baskonia no fue buen presagio para el derbi catalán. Y los malos augurios se confirmaron cuando se completaron los 40 minutos de encuentro. Los azulgranas volvían a caer ante un Baxi Manresa que mantuvo la tensión en los duelos y supo imponerse en los momentos de bajón de los locales. El Palau se cabreó. Ondearon los pañuelos, gritos de "¡fuera, fuera!" se oyeron en el último cuarto y algunos de los grupos de animación se marcharon antes de que el partido terminara. Vuelve a un punto muerto el equipo. O reacciona o las consecuencias empezarán a precipitarse.

El primer cuarto terminó con igualdad absoluta (20-20). Ambos equipos pusieron sobre la mesa sus cartas: el Barça una finura esperanzadora y los visitantes su terquedad. Los duelos del primer tiempo no les sirvieron de mucho, ya que en el segundo las cartas se traspapelaron. El conjunto de Penyarroya fue perdiendo contundencia a la vez que el de Diego Campo cada vez se iba haciendo más grande. Al descanso, el Manresa se marchó dos por encima (44-46) y toda la voluntad de seguir reduciendo al Barça.

En la segunda mitad, el Barça fue cuesta abajo y sin freno. El Manresa le fundió a triples, además de ir aumentando su presencia en toda la pista. Los de Penyarroya no consiguieron apenas revolverse ante la superioridad de los visitantes. Ni un último cuarto tosco le dio esperanzas al Barça. El Manresa tuvo más carácter, más carisma, y se plantó delante de un Barça anodino. Delante de un Penyarroya que llegó a perder los papeles en la banda y tuvo que ser Metu quien lo paraba mientras se enfrentaba al árbitro.

Manresa terminó superando los 100 puntos en el luminoso y la crueldad de una nueva derrota cuajó en un Palau donde ondearon los pañuelos en las gradas. El socio no está contento ante la temporada deficiente del equipo y lo expresó con proclamas a voz en grito.