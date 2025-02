El Barça cae en casa por primera vez en 6 años

622 días hacía que el Barça no perdía en Liga. Normalmente, no se sufre en el Johan Cruyff. El talento ha bastado para levantar los malos días. Ha llegado el día en que no ha sido suficiente. El Barça no caía como local desde 2019, cuando aún jugaba en el Miniestadi. Y lo volvió a hacer, contra el Levante (1-2).