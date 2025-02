Una sorpresa visita A Sangriña

El Mecalia Guardés, después de conseguir el pase a la fase final de la Copa de la Reina el miércoles en Barakaldo, venciendo sin problemas al Zuazo (17-22), recibe hoy al Morvedre. El equipo valenciano, que ascendió el pasado verano, llega antepenúltimo, pero con la motivación de haber eliminado por sorpresa (24-23) en Copa al Costa del Sol Málaga, segundo en Liga. Está dirigido por Manu Etapa, técnico del Guardés entre 2013 y 2016.

Aunque el Mecalia tiene muy buenas expectativas para el sueño copero –del 14 al 16 de marzo en Granollers–, las de Ana Seabra no se sintieron del todo cómodas en Barakaldo. El objetivo de este sábado no sólo es obtener un resultado similar, sino mejorar las sensaciones sobre el 40x20.

La plantilla del Mecalia se ha visto lastrada por una nueva lesión, la de la extremo izquierdo Ania Ramos. La situación deja a las filas guardesas con 14 jugadoras en activo, una plantilla relativamente corta. Sin embargo, los últimos resultados han demostrado que el equipo sabe gestionar esta escasez. Las dificultades que venía afrontando la directiva para encontrar refuerzos en el mercado apunta a que no se realizarán fichajes para lo que resta de temporada.

La última vez que Guardés y Morvedre se cruzaron fue en Sagunto, en la segunda jornada, con victoria gallega muy holgada (25-34). Pero la entrenadora del Guardés, Ana Seabra, ha destacado la victoria de su rival ante el Málaga: “Ha sido una sorpresa y seguro que quieren sumar un par de puntos”. Seabra ha valorado el último fichaje de su rival, la lateral izquierda Lorena Zarco, “un recurso más para su equipo que también corre mucho”, y que será uno de los elementos a controlar.

“Para nosotras es otro partido importante en que tendremos que mejorar en muchos aspectos colectivos e individuales, principalmente en la finalización, y ganar confianza en lo que estamos haciendo”, ha subrayado Seabra

HORA: 19:00.

PABELLÓN: A Sangriña.

Ania Ramos sufre una fractura en la mano

Ania Ramos causa baja. La extremo izquierdo palentina se lesionó en el partido del pasado sábado en Gijón y se ha confirmado que sufre una rotura de cuarto y quinto metacarpiano en la mano izquierda por la que será operada este lunes. Tras la intervención se conocerán más detalles sobre el tiempo de recuperación, que todavía no se puede estimar con exactitud, si bien se espera que la jugadora tenga que mantenerse apartada de las pistas durante las próximas semanas o meses.Cuando la conmoción la apartó del juego y tuvo que ser atendida en el banquillo por el dolor que soportaba, apuntaba ya a una lesión importante. En estos momentos la jugadora palentina se encuentra guardando reposo. Una vez pase por el quirófano, el equipo podrá conocer más detalles sobre el proceso de recuperación. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y el tiempo de rehabilitación que habitualmente requiere, no se prevé que Ania pueda retomar la activida en las próximas semanas o meses.La palentina acompañará como baja habitual a Elena Martínez, que se rompió el ligamento cruzado y los meniscos de la rodilla derecha el 5 de octubre y no volverá a jugar esta temporada.