El Barça cae ante el Levante en la primera derrota de su historia en el Johan Cruyff (1-2)

622 días hacía que el Barça no perdía en Liga. Normalmente, no se sufre en el Johan Cruyff. El equipo de Pere Romeu acostumbra a ser muy superior ante cualquier rival. El talento futbolístico siempre le ha bastado para levantar los malos días. Pero tras muchísimos años, ha llegado el día en que no ha sido suficiente. El Barça no caía como local desde 2019, cuando aún jugaba en el Miniestadi. Y lo volvió a hacer 6 años después, contra el Levante, un partido desacompasado, espeso y frustrante.

Hay pocos rivales que le cuesten a las azulgranas y, desde las últimas temporadas, el Levante ha sido siempre una piedra en el zapato. El Barça se perdió en un gélido encuentro que dejó anonadado al conjunto de Pere Romeu. La densidad del Barça fue excesiva en el campo. Se sintió pastoso, además de poco ágil con el balón en los pies. Parecía decidido el conjunto de Pere Romeu, pero a la claridad mental no la siguió la de pies. Le costó demasiado ver portería. Ocasiones tenían, pero nunca terminaba de ser realmente de peligro ante un Levante que se encerró en su área y lo luchó. Con uñas y dientes, algunas pérdidas de tiempo, y mucha paciencia.

El Barça probó mucho desde fuera del área, buscando sorprender y dar oxígeno a una delantera que estaba resultando poco efectiva en los metros finales. Ni de casualidad llegó el gol en un balón rebotado de Graham que salió despedido hacia Tarazona. El balón rebotó y terminó lejos de la red.

No hubo manera en el primer tiempo pese a la decena de ocasiones claras del conjunto local. En la reanudación siguió probándolo, aunque a penas le dio tiempo antes de que el Johan se congelara. María de Alharilla recogió el balón, condujo mientras driblaba a la defensa azulgrana y puso un balón bombeado que superó a Ellie Roebuck. Hizo la carambola de chocar con los dos palos antes de descansar dentro de la red.

El Barça quiso tirar de reiteración e insistencia. Pero se aposentó en un limbo entre la desesperación y la necesidad. Llegaron los cambios y Alexia pisó el césped. Acostumbra a ser el revulsivo que necesita el Barça para reaccionar cuando las cosas no van bien. Con la capitana de líder, este Barça se reconoce. Pero contra el Levante, el reflejo que le devolvía el espejo era cruel. Demasiados errores y un ataque poco contundente que penalizó angustiosamente al Barça.

Las de Pere Romeu vivieron toda la segunda parte dentro del área granota. Lo probaron incesantemente, pero no consiguieron desbloquearse. Chacón terminó de hundir al Barça en el añadido, que sentó a Roebuck en una acción que dejó retratada a la guardameta azulgrana. Fridolina Rolfö, que salió en el segundo tiempo, procuró mantener viva la esperanza culer con un tanto un minuto después del gol del Levante.

Pero no bastó. La colegiada señaló el final y se confirmó el batacazo del Barça. No perdía en liga desde el 23 de mayo de 2023 (frente al Madrid CFF en Fuenlabrada). Como local, desde 2019. Y nunca había caído derrotado en el Johan Cruyff. Una derrota cruel y de las que marcan para un Barça que se hundió en su desquicie.