Esa paciente siembra

Ara y siembra el Club Vigo Voleibol, inasequible a las inclemencias de la época. Lo sostiene su cantera. Ara a veces en el mar, cuando sus chiquillos, a punta ya de cuajar, se mudan por estudios o trabajo. Siembra en el viento, sin un patrocinador que lo apellide desde hace más de una década. No desiste, sin embargo, en esa agricultura. Consolidado al menos en Superliga 2, sexto en la actual temporada, su presidente, Guillermo Touza, se enternece con su plantilla teóricamente adulta: «Es un equipo de niños, pero ahí están». Niños con talento. Tres de ellos, Ernesto Gómez, Miguel Martínez y Jorge Soto, han sido reclutados por las selecciones españolas inferiores. «Hay que tener mucha paciencia», aconseja Diego Taboada, que tutela su crecimiento y sueña con una futura cosecha.

El Vigo ha retornado en cierto modo a sus orígenes y hasta le gustaría replicarlos en sus resultados. Claro que era otro planeta aquel que habitaba la chavalada del Pilar masculino, germen de la entidad actual, que en 1972 concretó su ascenso a Primera División; territorio inexplorado para el balonvolea gallego. El Vigo, alternando etapas de abundancia y necesidad, se despidió por última vez de la máxima categoría en 2014. E incluso pudo haber descendido a la tercera en 2021. Lo salvó una remodelación de la Superliga 2.

La escuadra se ha comportado con mayor solidez desde entonces e incluso disputó el play off en 2023. Nunca ha figurado, sin embargo, entre los candidatos reales a subir. Sin dinero para reforzarse con profesionales, su proyecto depende de los jugadores que su vivero vaya produciendo, universitarios foráneos y si acaso, algún veterano que quiera desoxidarse.

Necesidad y vocación se han conjugado para impulsar la estructura del club, que ha crecido. El Vigo posee hoy 8 equipos masculinos –más 10 femeninos, con un total de 320 federados–. «La cantera ahora mismo está a muy buen nivel; en todas las Ligas Gallegas, de infantil a júnior, y luchando por quedar entre los cuatro primeros», explica Diego Taboada, que en 2023 llegó de Lugo para coordinar ese criadero a la vez que dirige el primer equipo. «Otra cosa es que puedan jugar a máximo nivel. Cuentan otros factores como el tema físico, antropométrico, las cualidades atléticas... Ahora mismo hay buenos resultados, chicos que sí que están llegando, pero no es fácil que eso suceda».

Camilo abrió la cuenta

«A nivel nacional es muy complicado colocar a jugadores en selecciones nacionales», añade Taboada. Y en tal tarea esas semillas han empezado a germinar. Ernesto Gómez, Miguel Martínez y Jorge Soto florecen tras una prolongada sequía. El Vigo, que en los setenta concibió al recientemente fallecido Camilo Rodríguez como pionero gallego en la internacionalidad, no contaba para la Federación Española desde que Luis Iglesias y los hermanos Kike y Coque de la Fuente –que lo fueron también absolutos– participaron en la Copa de Europa Júnior, según recapitula Touza.

Ernesto Gómez, nacido en 2007, ha reiniciado la dinastía, aunque problemas físicos les hayan impedido participar últimamente con la selección sub 18. «Es el colocador titular», aclara Taboada. Con tal jerarquía ya ha quedado cuarto y tercero en Europeos.

La camada de Ernesto logró la clasificación para el Mundial Sub 17 de 2024. Pero la FIVB reordenó las edades y no pudieron competir. Lo hicieron los nacidos en 2008; entre ellos, Miguel Martínez. «Cuando llegué a Vigo, vi que tenía muchas habilidades. Estuvo con nosotros en Superliga desde diciembre de 2023 y luego surgió el tema del Mundial», relata Taboada. El lucense compagina su trabajo en el Vigo con la dirección técnica de la selección sub 16 y el cargo de asistente en la sub 18. Y como tal acudió también a esa cita sub 17. Su conocimiento pormenorizado de Miguel pesó: «Yo lo propuse para entrar en la lista y lo hizo realmente bien». España quedó cuarta.

Miguel, como Ernesto, se ha consolidado en el Vigo sénior con «muy buen rendimiento. Está siendo de los mejores». Taboada destaca su carácter: «Es muy resiliente con la frustración. Tiene capacidad de entrega. Si algo le sale mal, intenta buscar soluciones. Los chicos de hoy tienen más problemas con esas cosas, les llaman la generación de cristal. Miguel es muy de las generaciones de antes. Eso le permite actuar en Superliga 2. Es muy complicado ser un líbero tan joven y jugar a ese nivel».

Diego Taboada, con los tres internacionales. / Alba Villar

Jorge Soto cierra, de momento, la secuencia. Taboada se lo llevó a la concentración en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Palencia durante el puente de la Constitución y la posterior navideña. Anteriormente había sido incluido en los planes de seguimiento de la Federación Española. En enero, pese a tener solo 14 años, debutó con la sub 16 en el Torneo de Avignon.

«Entre 6 y 10 años»

«Está jugando de central, pero es muy joven para definir si acabará en otra posición. Dependerá un poco del crecimiento, la estatura, el salto, el alcance…», detalla Taboada sobre Jorge. «Es bastante habilidoso para la altura que tiene, muy rápido de pies e inteligente. Su mejor cualidad es la lectura del bloqueo». El adolescente se ejercita tres días a la semana con los mayores. Taboada augura que pronto se estrenará en Superliga 2. «No es indispensable ahora. Importa más el entrenamiento».

¿Podrá el Vigo regresar a la élite en algún momento con mimbres semejantes? ·»Estuve 24 años como entrenador en el Emeve y ascendimos dos veces a Superliga 1. La segunda vez fue por los canteranos, con ocho en la plantilla y tres de ellos, titulares», relata. «Solo puede suceder en un plazo muy amplio de tiempo, entre 6 y 10 años. Uno se te va a estudiar fuera, otro lo deja, otro no llega por lesiones o circunstancias... Luego otros acaban de estudiar y vuelven al equipo, los recuperas... Si no es un plazo amplio de tiempo, resulta complicado. La ventaja de Vigo respecto a Lugo es su mayor oferta universitaria». No le frustra este empeño, aunque pueda parecer Sísifo, condenado a empujar su roca para que caiga. «Es también parte del atractivo de este club», asegura el paciente hortelano.