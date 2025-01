Louzán revela que una sede del Mundial 2030 renunciaría para que lo sea Valencia

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, garantizó este jueves que Valencia será una de las ciudades que acoja el Mundial 2030 porque habría una de las once sedes españolas candidatas que estaría dispuesta a renunciar para que lo fuera el estadio de Mestalla.

Louzán reveló la predisposición de esta sede a favorecer a Valencia, si bien añadió que aún es pronto para concretar esta posibilidad al no estar cerrado del todo el número de sedes autorizadas por la FIFA para el Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos.

"Soy muy optimista porque alguna de las once sedes estaría en disposición de ceder su sede para que fuera Valencia. No se puede decir todavía. Hay que dejar que evolucionen las cosas. Pero hay una sede que está dispuesta a hacerlo y está perfectamente justificado", explicó el presidente de la RFEF en una entrevista en La Sexta.

Los estadios españoles que han recibido la categoría de candidatos a sede son Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid); Nou Camp y Cornellá (Barcelona); Anoeta (San Sebastián), Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria); La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga); Nueva Romareda (Zaragoza), Riazor (A Coruña) y San Mamés (Bilbao).

Riazor no cedería su puesto

Louzán solo aclaró que Riazor no sería la que podría ceder su puesto a Valencia.

El dirigente federativo vio muy difícil que Vigo sea sede al recordar que "no cumple los requisitos" puesto que el estadio de Balaídos pasará a tener 27.000 espectadores una vez que concluya su reforma cuando la FIFA exige 43.000.

"Soy celtista, pero si cumple los requisitos que pide la FIFA, no me los puedo saltar", esgrimió Louzán, para quien el Bernabéu es el que tiene que albergar la final del Mundial, al ser "la capital del Estado", en vez de Marruecos.

Preguntado si seguirá siendo presidente de la RFEF si el Tribunal Supremo ratifica el 5 de febrero su condena de siete años de inhabilitación por prevaricar, Louzán respondió: "Sí, claro. No me planteo otra posibilidad porque creo firmemente en lo que hago y en la Justicia (…) Estamos ante un caso de interpretación. Estoy muy tranquilo".

Comentó que no ha hablado con el expresidente de la RFEF Luis Rubiales desde el beso a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial en agosto de 2023 y se limitó a señalar respecto a ese asunto que "está judicializado y habrá que esperar" a lo que dicte el tribunal en el juicio que comienza la próxima semana en la Audiencia Nacional.

El presidente de la RFEF señaló que Luis Medina Cantalejo va a seguir al frente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y Clos Gómez como responsable del VAR.

Avanzó además que su idea es que en el CTA también participen LaLiga y la Liga F con el fin de "trabajar en común" entre los dos estamentos futbolísticos, al tiempo que se mostró en contra del proyecto de la Superliga. "No creo en ella", remarcó.

Louzán avaló que el centrocampista del Manchester City Rodri Hernández ganara el Balón de Oro y lamentó la actitud del Real Madrid al no obtenerlo su delantero Vinícius Júnior: "No me gustó. Hay que estar a la altura".

Desveló que va a designar a un director deportivo en la RFEF que ha sido "una figura relevante del fútbol español" que no ha estado vinculado con la federación. "Es algo que va a funcionar bien", presagió.