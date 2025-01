La Travesía a Nado Batalla de Rande, nominada al premio a mejor evento de 2024 de los Wowsa Awards

La Travesía a Nado Batalla de Rande 2024 ha recibido esta semana el mejor reconocimiento posible al trabajo desarrollado en las 12 ediciones celebradas del evento de natación de aguas abiertas más internacional de Galicia: la Asociación Mundial de Natación de Aguas Abiertas la ha incluido en el Top 10 de nominados 2024 de los Wowsa Awards, como candidato a recibir el premio al mejor evento mundial de aguas abiertas del año 2024.

La noticia les fue comunicada este miércoles, destacando en su comunicado que es un premio «realmente bien merecido y estamos encantados de celebrar vuestros logros en la natación en aguas abiertas». Wowsa (World Open Water Swimming Associational) es una organización sin fines de lucro dedicada a ampliar las oportunidades educativas en la natación en aguas abiertas. Destacan entre sus objetivos promover la seguridad, el espíritu deportivo y el éxito en la natación en aguas abiertas en todo el mundo.

La web de la asociación destaca de la prueba gallega sus exigentes 27 kilómetros de travesía, además de que se celebra en la ría de Vigo, comenzando en las Islas Cíes y terminando en la Isla de San Simón, y termina destacando que la ruta pasa bajo el emblemático puente de Rande, ofreciendo impresionantes vistas y condiciones desafiantes.

Los candidatos vigueses al premio Wowsa al mejor evento del mundo de las aguas abiertas organizado en 2024 se enfrenta a 9 candidatos que optan también a ese reconocimiento con la Amsterdam Ice Swim (Netherlands) liderando en las primeras horas la lista de favoritos por delante de la Batalla de Rande y de otros eventos deportivos internacionales de primer nivel como el celebrado en Cancún El Cruce (México), la Swim Around Hong Kong (Hong Kong), la UltraSwim 33.3 (UK), Port to Pub (Australia), USA’s 1st Ice Swimming Championship (USA), la Oradea Ice Championships (Romania), Marathon River Swim Series (France, Spain, UK) y completa la lista otra candidata española la Best Fest Mallorca 10th Anniversary (Spain).

El proceso de votación se inició el pasado martes 28 de enero tanto para los miembros de la Academia Wowsa como para el público en general, que podrán emitir sus votos hasta el 6 de febrero de 2025. El resultado de los premios será una combinación de la profunda experiencia de los 100 miembros de WOWSA Voting Academy (75%) y el entusiasmo y apoyo del público (25%). De esta manera, los ganadores finales se eligen basándose tanto en el conocimiento profesional como en el sentimiento de la comunidad.