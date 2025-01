Para que todo sea posible

El Mecalia Guardés ganó la Liga en 2017. En 2022 disputó la final de la Copa de la Reina y en 2023, la de la European Cup. El Orbe Zendal Porriño firmó su mejor temporada en 2024, cuando alcanzó las semifinales ligueras. De esas historias ya se conoce su final. Nunca coincidieron los dos equipos gallegos en semejante efervescencia a mitad de narración.

El Mecalia lidera la liga regular. El Orbe Zendal, cuarto, se ha clasificado además para cuartos de final de la European Cup en su debut continental. Ambos, en Baracaldo y Gijón respectivamente, buscan hoy plaza en la fase final de la Copa de la Reina, que Granollers acogerá del 14 al 16 de marzo. Pretenden, en resumen, que todo siga siendo legítimamente posible cuando caiga la noche.

El Mecalia se mide al Zuazo en Lasesarre (20:00). Las vascas doblegaron al Boadilla (21-24), de Honor Oro, en la ronda previa –las gallegas estuvieron exentas–. El Zuazo es colista de la Liga Guerreras Iberdrola, a la que ascendió el pasado verano. En la primera vuelta, en A Sangriña, cayó 30-20.

Partido de balonmano femenino entre el C. Orbe Zendal y el Atzgersdorf. / José Lores

Las bajas atenúan un tanto el obvio favoritismo del Mecalia. A la consabida de Elena Martínez –se rompió el cruzado en octubre– se une la de Ania Ramos, con un dedo de la mano izquierda pendiente de revisión. Ana Seabra elude cualquier presunción. «El Zuazo puede no estar tan bien clasificado, pero va a pelear con todo lo que pueda. Tiene la oportunidad de estar en una gran competición. Debemos tener cuidado y respeto, principalmente por nuestro trabajo y por la voluntad que seguramente tiene Zuazo de ganar este partido”.

El Conservas Orbe Zendal también eludió la primera ronda gracias a la clasificación liguera de la pasada temporada. Un alivio necesario porque las de Isma han combinado las obligaciones domésticas con las europeas en un auténtico maratón desde que la competición se reanudó tras el parón navideño.

«Nos llega Gijón después de demasiada carga», reconoce Isma Martínez sobre la cita de hoy (19:00) en La Arena. «Es cierto que hemos gestionado bien y le hemos quitado muchos minutos a las piernas de muchas jugadoras. Han estado brillantes el filial y el juvenil. Nos han ayudado un montón a liberar a gente importante. Para eso se trabaja».

La estructura de la Liga, que se resuelve en play off, ha aconsejado priorizar los torneos coperos. «Para nosotras, la Copa de la Reina no es una competición menor. Nos ilusiona. Se le da muchísimo valor y repercusión. Está a la altura del play off de la Liga y de la European Cup», sostiene el entrenador cangués. «Hemos decidido poner todos los huevos en la cesta de los partidos que sean eliminatorios».

Encadena el Orbe cinco victorias en enero. «Sería un seis de seis. Es el que más importancia tiene. Nos da la llave para volver a una fase final de la Copa de la Reina, que es lo que necesitamos y queremos. Del año pasado nos quedamos con el sabor de haber podido hacerlo mucho mejor». En el pasado mayo, las louriñesas no aprovecharon el lado asequible del cuadro y cayeron 24-26 con el Valladolid en el envite inicial.

El Motive.com marcha penúltimo en la Liga. En Porriño perdió 30-14 el pasado día 11. Isma advierte: «Ganamos con claridad, pero poco se parecerá ese partido a este. Ojalá, pero lo dudo. Gijón tiene muchos mimbres. Ha estado jugando toda la primera vuelta sin pivote prácticamente, lo que es muy complejo. De ahí viene su falta de gol, que están empezando a solventar. Debutó contra nosotras Nayla (De Andrés), una jugadora que les da muchísimo. Ganaron al Elda (26-25). No tendrán la presión que genera la clasificación liguera. Es lo más peligroso. Defensivamente son buenísimas. A Porriño vinieron como colistas y las segundas menos goleadas. Eso no pasa en ninguna liga. Tenemos que estar muy bien para sacar una eliminatoria clave».