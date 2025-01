La Hungría de Pedro Rodríguez desperdicia su gran ocasión

Había quedado eliminada España en la ronda principal del Mundial, pero aún quedaban dos españoles en liza en cuartos de final. Ya no. La selección húngara, entrenada por Chema Rodríguez y con el vigués Pedro Rodríguez en el extremo derecho, cayó ayer en el Arena Zagreb ante Croacia (31-30). Una derrota predecible en teoría por el rival y el escenario, pero muy dolorosa. Los magiares desperdiciaron una gra ocasión de regresar a la pelea por las medallas varios años después.

Dominó Hungría casi desde el principio. Y aunque a tirones, entró en los últimos seis minutos de juego con un 26-30 a su favor. Ahí se quedó clavada. Tiros fallados y pérdidas propiciaron la remontada, que Sipic culminó en el último segundo.

Pedro Rodríguez sufrió una exclusión en esa vorágine, en el minuto 55. Su único error. El vigués disputó todo el partido salvo algún descanso en defensa en inferioridades numéricas y en las últimas acciones. No dispuso de demasiadas oportunidades para lanzar en una Hungría estrecha, empeñada en su primera línea y su pivote, que no aprovechó la basculación defensiva de los croatas. Solo dos tuvo y las dos acertó Pedro para el 4-5 y el 12-14. Estuvo, por lo demás, acertado en recuperaciones y su polivalencia defensiva le permitió jugar como avanzado si no se podía efectuar el cambio defensa-ataque de otros compañeros.